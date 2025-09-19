English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS OMAN : आशिया कपमध्ये शुक्रवारी 19 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध ओमान यांच्यात शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये काही बदल दिसू शकतात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 19, 2025, 04:52 PM IST
IND VS OMAN : विजयाची हॅट्रिक करण्यासाठी टीम इंडिया सज्ज! प्लेईंग 11 मध्ये होणार मोठे बदल?
(Photo Credit : Social Media)

IND VS OMAN : भारत विरुद्ध ओमान (India VS Oman) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना शुक्रवार 19 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. अबूधाबीच्या शेख जायद स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होईल. टीम इंडिया आधीच पाकिस्तान आणि यूएईला हरवून आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 साठी क्वालिफाय झालीये. शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान यांच्यात होणारा हा सामना आशिया कपमधील शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना असेल यानंतर रविवार पासून सुपर 4 च्या सामन्यांना सुरुवात होईल. 

टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये होणार बदल? 

टीम इंडिया हा सध्याच्या घडीला स्पर्धेतील सर्वात मजबूत संघ आहे. त्यांनी ग्रुप स्टेज सामन्यात आधी 9 विकेट्सने यूएईला तर 7 विकेट्स आणि 25 बॉल राखून पाकिस्तानवर दमदार विजय मिळवला. टीम इंडिया सुपर 4 मध्ये जाणारा पहिला संघ ठरला. त्यामुळे ओमान विरुद्ध शुक्रवारी होणाऱ्या ग्रुप स्टेज सामन्याच्या निकालाचा स्पर्धेतील पुढील समीकरणांवर फरक पडणार नाहीये. त्यामुळे ओमान विरुद्ध सामन्याकरता टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होऊन जे खेळाडू मागील दोन सामने बेंचवर बसलेत त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जसप्रीत बुमराहला या सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते आणि त्याऐवजी अर्शदीप सिंह किंवा हर्षित राणा या वेगवान गोलंदाजांना संधी दिली जाऊ शकते. तसेच फलंदाजीच्या क्रमात सुद्धा बदल झालेले दिसू शकतात.

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा

आशिया कप 2025 साठी ओमानचा संघ :  

जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, सुफयान युसूफ, आशिष ओडेदेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान मेहमूद, आर्यन बिश्त, करण सोनावळे, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इम्रान, नदीम खान आणि श्रीवास्तव अहमद.

हेही वाचा : आज भारताविरुद्ध खेळणार मुंबईतील मराठमोळा क्रिकेटर? ओमान संघाकडून खेळतोय आशिया कप

 

भारताचे सुपर 4 मधील सामने कधी? 

भारतासाठी ही फेरी खास ठरणार आहे, कारण 21 सप्टेंबरला त्याला पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरावे लागेल. या लढतीला नेहमीप्रमाणे प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. यानंतर 24 सप्टेंबरला भारताचा सामना बांग्लादेशशी, तर 26 सप्टेंबरला श्रीलंकेशी होईल. तिन्ही सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहेत.

FAQ : 

भारत विरुद्ध ओमान यांच्यातील आशिया कप 2025 चा सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना शुक्रवार, 19 सप्टेंबर 2025 रोजी अबूधाबीच्या शेख जायद स्टेडियमवर होणार आहे. सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरू होईल.

भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये ओमानविरुद्धच्या सामन्यासाठी बदल होण्याची शक्यता आहे का?
होय, भारताने आधीच सुपर 4 साठी पात्रता मिळवली असल्याने, ओमानविरुद्धच्या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. बेंचवरील खेळाडूंना संधी मिळू शकते, जसे की अर्शदीप सिंग किंवा हर्षित राणा, तसेच 
फलंदाजीच्या क्रमातही बदल होऊ शकतात.

जसप्रीत बुमराहला विश्रांती मिळण्याची शक्यता आहे का?
होय, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जसप्रीत बुमराहला ओमानविरुद्धच्या सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते. त्याच्या जागी अर्शदीप सिंग किंवा हर्षित राणा यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

