हॅण्डशेक नाकारणे Sportsmanship विरोधात नाही का? प्रश्नावर सूर्या संतापून म्हणाला, 'आयुष्यात...'

Suryakumar Yadav On Sportsmanship After Team India Refuse To Handshake With Pakistan: भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान आशिया चषक 2025 च्या स्पर्धेतील बहुचर्चित सामना अखेर रविवारी ठरल्याप्रमाणे पार पडला. हा सामना भारताने 3 विकेट्स आणि 25 चेंडू राखून मोठ्या फरकाने सहज जिंकला. या एकतर्फी सामन्यामध्ये भारताला विजय मिळवून देताना कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाबाद 47 धावा केल्या. या विजयानंतर भारतीय संघाने नेहमीप्रमाणे विरोधी संघातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करता थेट ड्रेसिंग रुम गाठलं.
पाकिस्तानचे खेळाडू सामना संपल्यानंतर हस्तांदोलनासाठी मैदानात उभे होते. मात्र सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे या दोघांनी एकमेकांचं अभिनंदन केलं आणि ते ड्रेसिंगरुमकडे निघाले. भारतीय संघातील एकही खेळाडू सामना संपल्यावर मैदानात आला नाही.
भारतीय संघातील इतर खेळाडूंनी ड्रेसिंग रुमकडे परतणाऱ्या सूर्या आणि शिवमबरोबर हस्तांदोलन करुन, त्यांची पाठ थोपटून त्यांचं अभिनंदन केलं. हार्दिक पंड्यासाहीत इतर काही खेळाडू ड्रेसिंग रुमच्या दाराजवळ उभं राहून या दोघांच स्वागत करत होते. हे दोघेही आतमध्ये गेल्यानंतर इतर भारतीय खेळाडूही ड्रेसिंग रुममध्ये गेले आणि त्यांनी पाकिस्तानी संघाच्या तोंडावर दरवाजा बंद केला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
सामन्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये सूर्यकुमार यादवला हस्तांदोलन करण्याच्या निर्णयावरुन प्रश्न विचारला. "तुम्ही सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित होता की भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानच्या तणावपूर्ण परिस्थितीनंतर हा निर्णय भारतातच घेण्यात आलेला? हे असं वागणं स्पोर्ट्समनशीपच्या विरोधात आहे असं तुला वाटत नाही का?" असा सवाल पत्रकाराने विचारला असता सूर्यकुमारने त्याच्या फलंदाजीसारखं स्फोटक उत्तर दिलं.
खिळाडूवृत्तीवर शंका उपस्थित करणाऱ्या पत्रकाराला सूर्याने, "आयुष्यात काही गोष्ट खिळाडूवृत्ती दाखवण्यापेक्षाही मोठ्या असतात. या प्रश्नाचं उत्तर मी आधीच दिलं आहे. आम्ही पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियासोबत उभे आहोत. आम्ही हा विजय ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी झालेल्या आमच्या शूर जवानांना समर्पित केला आहे. ते आम्हाला प्रेरणा देत राहतील. तसेच जर शक्य झालं तर आम्हाला जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा आम्ही त्यांना प्रेरणा देण्याचा प्रयत्न करु," असं खणखणीत उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं.
We were aligned with our Government and BCCI, and we gave the perfect reply ,SKY on not shaking hands after the match. What’s your thoughts on this? #INDvPAK #AsiaCup2025 pic.twitter.com/4kQoVYDqUu
— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 14, 2025
“आमच्या सद्भावना पहलगाम हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. या सामन्यातील विजय आम्ही पहलगाम हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांना समर्पित करतो आणि भारतीय सैनिकांना समर्पित करतोय,” अस सूर्यकुमार सामन्यानंतर पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनदरम्यान म्हणाला.