/भारत विरुद्ध पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने? महिला आशिया कपमध्ये बनतय समीकरण

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शनिवारी महामुकाबला पार पडला. या सामन्यात त्यानंतर आता दोन्ही देशातील महिला संघ पुन्हा एकदा समोरासमोर येऊ शकते. 5 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने बाजी मारून 7 विकेटने विजय मिळवला. भारताने पाकिस्तानला पहिल्या इनिंगमध्ये 55 धावांवर ऑलआउट केले होते. त्यानंतर भारताने विजयाचे आव्हान 9 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले आणि पाकिस्तानचा या सामन्यात लाजिरवाणा पराभव झाला. त्यानंतर आता दोन्ही संघ आशिया कपमध्ये पुन्हा केव्हा समोरासमोर येऊ शकतील याविषयी जाणून घ्या.
महिला टी20 आशिया कपमध्ये पाकिस्तानचा ग्रुप स्टेज सामना हा हॉंगकॉंग सोबत सुद्धा होणार आहे. भारताकडून दारुण पराभव झाल्यावर पाकिस्तानचा महिला क्रिकेट संघ हॉंगकॉंग विरुद्ध जिंकला तर तो आशिया कप 2026 च्या सेमी फायनलमध्ये पोहोचेल. भारतीय संघ ग्रुप स्टेजमध्ये तीन सामने जिंकून आधीच सेमीफायनलमध्ये पोहोचली आहे.
भारत आणि पाकिस्तान हे सेमी फायनलमध्ये भिडणार नाहीत. महिला आशिया कप 2026 मध्ये जर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दुसरा सामना होणं शक्य असेल तर ते थेट फायनलमध्ये होईल. जर हॉंगकॉंगला पराभूत करून पाकिस्तान संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचतो तर त्यांना फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी श्रीलंकेला पराभूत करावं लागेल. दरम्यान सेमी फायनलमध्ये भारतीय महिला संघाचा सामना 8 सप्टेंबर रोजी बांगलादेश सोबत होईल. बांगलादेशला पराभूत करून भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचू शकते. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ सेमी फायनलमध्ये समोरच्या संघाला हरवण्यात यशस्वी झाले तरच फायनलमध्ये पुन्हा एकदा भारत - पाकिस्तान महामुकाबला पाहायला मिळू शकतो. यापूर्वी 2025 मध्ये पुरुष आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फायनल सामना झालेला. ज्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानचा विजय केला होता.
भारतीय संघ 10 सप्टेंबर रोजी महिला टी20 आशिया कपचा सेमी फायनल सामना खेळणार आहे. तर पाकिस्तानने हॉंगकॉंगला ग्रुप स्टेज सामन्यात पराभूत केलं तर ते 11 सप्टेंबर रोजी दुसरा सेमी फायनल सामना खेळेल. जर भारत आणि पाकिस्तान आपापले उपांत्य सामने जिंकले, तर महिला टी20 आशिया कपचा अंतिम सामना 13 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर त्यांच्यात खेळला जाऊ शकतो.