IND VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. बांगलादेशला पाठिंबा आणि भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर होणाऱ्या या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असणार आहे. अशातच पाकिस्तानचा स्पिनर गोलंदाज उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीवरून अनेक वाद निर्माण झालेत. त्याच्या गोलंदाजीच्या ऍक्शनवर इतर संघातील खेळाडूंकडून आक्षेप घेण्यात आलेत. उस्मान तारिक हा सध्याच्या स्पर्धेत पाकिस्तानचा लिडिंग विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून समोर येतोय. त्याच्या गोलंदाजीची ऍक्शन ही समोरच्या फलंदाजांना सामन्याच्यावेळी बुचकळ्यात टाकणारी आहे. त्यामुळे 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी उस्मान तारिकच्या (Usman Tariq) गोलंदाजीचा सामना कसा करावा याबाबत भारताचा माजी गोलंदाज आर अश्विनने (R Ashwin) गेम प्लॅन सांगितला आहे.
माजी गोलंदाज आर अश्विनने भारतीय फलंदाजांना दिलेला सल्ला क्रिकेटच्या नियमांना धरून आहे. त्याप्रमाणे जर भारतीय फलंदाजांनी रुल बुक फॉलो केली तर पाकिस्तानचा गोलंदाज उस्मान तारिक हा गोलंदाजीच करू शकणार नाही. टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तानच्या संघात यंदा स्पिनर्ससाठी भरपूर ऑप्शन्स आहेत. मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सैम अयूब आणि उस्मान तारिक असे चार पर्याय त्यांच्या जवळ आहेत. पाकिस्तानचा मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक हा गोलंदाजीपूर्वी घेतला जाणारा लांब पॉज याची स्पर्धेत खूप जास्त चर्चा आहे. त्याचा हा पॉज फलंदाजांची 'ट्रिगर मुव्हमेंट' बिघडवतो आणि त्यामुळे लाईन लेंथ वाचण्यासाठी कठीण होतं.
अश्विनने सांगितलय की उस्मान तारिकची ऍक्शन ही क्रिकेटच्या नियमात बसते. पण त्याने म्हटले की पण जर कोणताही गोलंदाज सामान्य ऍक्शन बदलून अचानकपणे थांबतो तर ते अवैध्य मानलं जातं. पण तारिकच्या बाबतीत त्याचा हा पॉज त्याच्या नैसर्गिक एक्शनचा भाग आहे. त्यामुळे त्याला चुकीचं म्हटलं जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 ला दुखापतींचं ग्रहण! 3 दिवसात 6 खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर, अभिषेकने वाढवलं टेन्शन
भारताचा माजी ऑफ स्पिनर आर अश्विनचं म्हणणं आहे की फलंदाजांकडेच उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीवर उत्तर आहे आणि जे नियमांमध्येच सामील आहे. अश्विन म्हणाला की, 'जर गोलंदाज बॉल टाकण्यापूर्वी थांबतोय तर अशा वेळी फलंदाज क्रीजवरून हटू शकतो आणि म्हणू शकतो की त्याला बॉल येईल असा अंदाज नव्हता. अशावेळी अंपायरच्या समोर निर्णय घेण्याचं चॅलेंज असणार की वॉर्निंग कोणाला दिली गेली पाहिजे.
अश्विनच्या सांगण्यानुसार जर एखादा फलंदाज असा करू लागला तर अंपायरवर अतिरिक्त दबाव बनेल आणि गोलंदाजांची सुद्धा लय तुटून जाईल. त्याने म्हटले की मोठ्या सामन्यात सारखं सारखं असं जेव्हा घडलं तेव्हा गोलंदाजाला आपली गोलंदाजीची ऍक्शन बदलण्याची सुद्धा वेळ येऊ शकते. अश्विन असं सुद्धा म्हटलं की, भारतीय फलंदाज कदाचित या रणनीतीचा वापर करणार नाही, पण जर असं झालं तर ही क्रिकेटमधील एक अनोखी स्थिती असेल. अश्विनने कबूल केले की जर तो सामना खेळत असता तर त्याने तारिकविरुद्ध ही युक्ती नक्कीच वापरून पाहिली असती.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जेव्हा फलंदाज काही वेगळे शॉट्स मारण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा गोलंदाजाकडे थांबण्याचा पर्याय असतो. अशा परिस्थितीत, जर भारतीय संघाने उस्मान तारिकविरुद्ध अश्विनने सुचवलेली युक्ती अवलंबली तर सामन्यात वाद आणि गोंधळ उडणे निश्चित आहे.