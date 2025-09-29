English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup Trophy: या सामन्यात भारताला पाठिंबा देण्यासाठी भारतीय सोडून इतर समर्थकही स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये एक मुस्लिम मुलगी भारतीय संघाला पाठिंबा देत असल्याचे दिसून येत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 29, 2025, 01:45 PM IST
Asia Cup: टीम इंडियाच्या विजयात गाजली ‘मिस्ट्री गर्ल’, भारतीय खेळाडूं सोबत घेतली सेल्फी! कोण आहे ही?

Asia Cup Ind vs Pak, Who is Mystery Girl: आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर दमदार विजय मिळवत ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. मैदानावर झालेल्या या ऐतिहासिक लढतीदरम्यान एक वेगळाच प्रसंग चर्चेत आला आहे. भारताच्या विजयानंतर एका ‘मिस्ट्री गर्ल’ने मैदानात सेलिब्रेशन करत भारतीय खेळाडूं सोबत सेल्फी घेतली आणि क्षणात सोशल मीडियावर स्टार बनली. तिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. 

विविध देशातील चाहत्यांचा भारताला पाठिंबा

भारत आणि पाकिस्तानच्या सामन्यांमध्ये नेहमीच तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळते. मात्र या फाइनलमध्ये भारताच्या विजयासाठी भारतीय चाहत्यांसोबत अफगाणिस्तानच्या चाहत्यांनीदेखील जोरदार हजेरी लावली होती. स्टेडियममध्ये “इंडिया… इंडिया”च्या घोषणा होत असताना कॅमेऱ्यांचे लक्ष एका खास प्रेक्षकावर थांबले. तिथेच ही ‘मिस्ट्री गर्ल’ दिसली. 

कोण आहे ही ‘मिस्ट्री गर्ल’?

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ही तरुणी भारतीय संघाच्या विजयाचा आनंद टिपताना दिसते. तिच्या खांद्यावर भारतीय तिरंग्याचा दुपट्टा होता आणि ती संपूर्ण उत्साहात टीम इंडियासाठी जल्लोष करत होती. तपासाअंती समोर आले की ही तरुणी म्हणजे वजहमा अयूबी, मूळची अफगाणिस्तानातील सामाजिक कार्यकर्ती. ती अनेक वेळा भारतीय संघाला मैदानावर सपोर्ट करताना दिसली आहे आणि त्यामुळे ती क्रिकेट चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे.

व्हायरल झाली पोस्ट

भारताने सामना जिंकल्यानंतर वजहमाने आपल्या सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट केला. त्यात तिने फक्त दोन शब्द लिहिले – “Congratulations India.” तिच्या या साध्या पण मनापासूनच्या शुभेच्छांनी चाहत्यांची मने जिंकली. भारतीय तिरंगा खांद्यावर घेतलेल्या तिच्या लूकमुळे हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला.

 

चाहत्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया

वजहमाच्या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला. एका युजरने लिहिले, “तिलक वर्माने भारताच्या कपाळावर लावला विजयाचा तिलक.” दुसऱ्याने मिश्कीलपणे म्हटले, “पाकिस्तानच्या खेळाडूंना तुमचा लूक पाहूनच विकेट गमवावी लागली.” तर एका चाहत्याने तर सरळ लिहून टाकले, “वजहमा आमच्या टीमसाठी कायमची ‘लकी चार्म’ आहे.”

पाकिस्तानची हार, भारताचा जल्लोष

पाकिस्तानच्या पराभवानंतर त्यांचे ACC-पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी ट्रॉफी घेऊन जाण्याची घटना वादग्रस्त ठरली होती. मात्र, भारतीय खेळाडूंनी चाहत्यांसोबतच आनंद साजरा केला. त्यात वजहमा अयूबीचा सहभाग हा या फाइनलचा आणखी एक चर्चेचा मुद्दा ठरला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Impact News : संजय दिना पाटील यांच्या लेकीनं जपलं समाजभान;...

महाराष्ट्र बातम्या