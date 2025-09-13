English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पहलगाम'नंतर पहिली Ind v Pak मॅच! कपिल देव म्हणाले, 'फक्त मैदानावर जा आणि..'; अक्रम म्हणतो, 'हा केवळ एक..'

Asia Cup 2025: आशिया चषक स्पर्धेतील भारताचा दुसरा सामना रविवारी कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानविरुद्द रंगणार आहे. या सामन्याला विरोधी पक्षाकडून राजकीय विरोध होताना दिसत असतानाच दोन दिग्गजांनी यावर प्रतिक्रिया नोंदवलीये. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 13, 2025, 09:17 AM IST
पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही संघांचा एकमेकांविरुद्धचा पहिलाच सामना (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Asia Cup 2025: भारताला पहिला विश्वचषक जिंकून देणारे कर्णधार कपिल देव यांनी आशिया चषक स्पर्धेमधील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी खेळाडूंना स्पष्ट संदेश दिला आहे. कपिल देव यांच्यासोबतच पाकिस्तानचा दिग्गज माजी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रमनेही भारत आणि पाकिस्तानच्या संघातील खेळाडूंना सामन्यापूर्वी एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे.

कपिल देव भारतीय संघाबद्दल काय म्हणाले?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर 'नंतर प्रथमच भारत आणि पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी दुबईत आमनेसामने येणार आहेत. या सामन्याच्या आयोजनाला राजकीय विरोधकांकडून विरोध होत असताना केंद्र सरकारने आगामी ऑलिम्पिक आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान संघाविरुद्ध केवळ द्विपक्षीय सामने खेळण्यास विरोध दर्शवला आणि मात्र बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचा संघ पाकविरुद्ध खेळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कपिल देव यांनी, "भारतीय संघ ताकदवान आहे. त्यांनी जिंकायलाच हवे. खेळाडूंनी केवळ आपल्या कामगिरीवर लक्ष द्यावे, बाकी सरकार आपले काम करेल. फक्त मैदानावर जा आणि जिंका," असा सल्ला खेळाडूंना दिला आहे.

बाहेरील गोष्टी सरकार पाहून घेईल

तसेच, "फक्त खेळावर लक्ष केंद्रित करा, बाहेरील गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका. बाहेरील गोष्टी सरकार पाहून घेईल," असंही कपिल देव भारतीय संघाला सल्ला देताना म्हणाले. टी-20 क्रिकेटचा वर्ल्डकप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाने आशिया चषक 2025 स्पर्धेतील आपल्या पहिल्या सामन्यात युएईवर 9 विकेट्सनं दणदणीत विजय मिळवला. पुढील सामना 14 सप्टेंबरला पाकिस्तान विरुद्ध रंगणार आहे. त्याच सामन्याच्या दृष्टीने कपिल यांना छेडले असता ते म्हणाले, टीम इंडिया एक सक्षम संघ आहे. युएई त्यांनी सुंदर विजय मिळवला. हा विजय जेतेपदाच्या थाटातला होता. आता आशा आहे, ही ट्रॉफीही भारताच्याच नावावर होईल.

नक्की वाचा >> '...मग आता पाकिस्तानी क्रिकेटर्सने धर्मांतर केले की भारतातर्फे खेळणाऱ्यांनी स्वतःची वैचारिक सुंता केली?'

वसीम अक्रम काय म्हणाला?

"भारत-पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामने नेहमीच उत्कंठावर्धक आणि मजेदार रंगतात. या दोन देशांमध्ये क्रिकेट सामने व्हावे की नाही, याबाबत निर्णय देण्यासाठी मी राजकारणी नाही. मी माजी क्रिकेटपटू आहे आणि क्रिकेटबद्दलच बोलतो. हा एक खेळ आहे आणि या सामन्याकडे केवळ एक खेळ म्हणूनच बघावे,' असे मत पाकिस्तानचा दिग्गज माजी वेगवान गोलंदाज वसीम अक्रम याने व्यक्त केले.

याकडे खेळ म्हणूनच पाहावे

भारत-पाक क्रिकेट संबंधाविषयी अक्रम म्हणाला की, 'आता आशिया चषक स्पर्धेनंतर भारत-श्रीलंका यांच्या यजमानपदाखाली टी-20 विश्वचषक स्पर्धा रंगणार आहे. भारत-पाक सामने रोमांचक असतात. सामना खेळण्याबाबत सरकारचा निर्णय असतो. या लढतीचा आनंद प्रत्येकजण घेतो. मी भारतात खूप क्रिकेट खेळलो आहे." पुढे बोलताना अक्रमने, मैदानावर आक्रमकता असते, स्पर्धा असते; पण मैदानाबाहेर हे सर्व संपलेले असते. प्रत्येक खेळाडू पुढे जातो. हा केवळ एक खेळ आहे आणि याकडे खेळ म्हणूनच पाहावे," असंही सल्ला खेळाडूंना दिला.

...म्हणून दुबईत सामने

टी-20 आशिया चषक स्पर्धेत उद्या म्हणजेच रविवार, 14 सप्टेंबर रोजी भारत-पाकिस्तान हा क्रिकेटविश्वातील हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध ताणल्याने भारत-पाक सामना दुबईसारख्या त्रयस्थ ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे.

