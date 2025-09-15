English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ind v Pak: बुमराहला 6 बॉलमध्ये 6 Six मारण्याचा दावा केलेल्या पाकिस्तानी बॅट्समनने किती रन केले, पाहिलं का?

Six Sixes To Bumrah Saim Ayub Claim: भारतीय संघाविरुद्धच्या सामन्याआधी पाकिस्तानच्या आजी-माजी खेळाडूंकडून अनेक दावे करण्यात आलेले. त्यापैकीच हा एक होता.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 15, 2025, 07:03 AM IST
Ind v Pak: बुमराहला 6 बॉलमध्ये 6 Six मारण्याचा दावा केलेल्या पाकिस्तानी बॅट्समनने किती रन केले, पाहिलं का?
सोशल मीडियावर या खेळाडूची चर्चा (फोटो सोनी लाइव्हवरुन साभार)

Six Sixes To Bumrah Saim Ayub Claim: पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामन्याला होणारा विरोध, नाराजी आणि भरपूर गोंधळानंतर आशिया चषक 2025 मध्ये पार पडलेला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने सहज जिंकला. भारत-पाकिस्तान सामन्याबद्दल असलेलं आकर्षण, चुरस, गर्दीने भरतलेलं मैदान असं काहीही नसलेल्या सामन्यामध्ये भारताने पाकिस्तानला 7 विकेट्स अन् 25 बॉल राखून पराभूत केलं. भारताचा या स्पर्धेतील दुसरा विजय ठरला आहे. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी वेगवेगळे दावे केले होते. या सर्व दाव्यांची हव्या भारतीय संघाने काढून टाकली. या दाव्यांपैकीच एक म्हणजे पाकिस्तानचा तरुण खेळाडू सईम आयुब हा भारताचा अव्वल गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला सहा बॉलमध्ये सहा षटकार लगावेल असा दावा करण्यात आला होता. मात्र या खेळाडूने प्रत्यक्ष सामन्यात किती धावा केल्या हे पाहून पाकिस्तानी चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का बसलाय.

नेमका कोणी आणि काय दावा केलेला?

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू तन्वीर अहमदने सईम आयुब भारताविरुद्धच्या सामन्यात जगातील अव्वल गोलंदाज असलेल्या जसप्रीत बुमराहच्या एका ओव्हरमध्ये सहा षटकार लगावेल असं भाकित केलं होतं. अर्धात सईम आयुब किती उत्तम फलंदाजी करतो याबद्दल बोलताना तन्वीर अहमदने हे विधान केलं होतं. मात्र प्रत्यक्ष सामन्याच्या दिवशी चित्र अगदी उलटं दिसलं. पाकिस्तानचा हा तरुण सलामीवीर फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्यानेच संघाच्या डावाला सुरुवात केली. भारताकडून हार्दिक पंड्याने गोलंदाजीला सुरुवात केली. सामन्यातील पहिला चेंडू वाईड ठरला.

सामन्यात घडलं काय?

मात्र दुसऱ्या चेंडूवर हार्दिकला चौकार लगावण्याच्या नादात सईम आयुबने थेट जसप्रीत बुमराहच्या हातात झेल दिला. तन्वीरने सहा बॉलमध्ये सईम आयुब सहा षटकार लगावले असा दावा केला असतानाच दुसरीकडे हा तरुण खेळाडू भोपळाही न फोडता सामन्यातील पहिल्याच चेंडूवर तंबूत परतला. विशेष म्हणजे या मालिकेमध्ये पाकिस्तानने खेळलेला हा दुसरा सामना होता. पाकिस्तानने ओमानविरुद्ध खेळलेल्या पाहिल्या सामन्यातही सईम आयुब गोल्डन डक म्हणजेच भोपळाही न फोडताच तंबूत परतला होता. 

भारतीय चाहत्यांकडून खिल्ली

त्यामुळेच सईम आयुब शून्यावर बाद झाल्यानंतर आणि तो बाद होण्यात क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून बुमराहचा सहभाग असल्याने अनेकांनी पाकिस्तानच्या या तरुण सलामीवीराची खिल्ली उडवली. तसेच तन्वीरची बोलती हार्दिक अन् बुमराहने सामन्यातील पहिल्याच चेंडूवर बंद केल्याचंही अनेक भारतीय चाहत्यांनी म्हटलं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सामन्यात घडलं काय?

पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र सामन्यातील पहिल्या चेंडूपासूनच भारताचं वर्चस्व राहिलं. साहिबझादा फरहान 40 (44), शाहीन शाह आफ्रिदी नाबाद 33 (16) आणि फकर झमान 17 (15) हे तिघे पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू ठरले. तर दुसरीकडे भारताकडून प्रत्येकी चार ओव्हर टाकणाऱ्या कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी सात विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानचा डाव 127 वर 9 बाद पर्यंतच पोहोचू शकला. भारताने 25 चेंडू शिल्लक ठेवत हा सामना खिशात घातला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव 37 चेंडूंमध्ये 47 धावा करुन नाबाद राहिला. अभिषेक शर्माने 13 बॉलमध्ये 31 आणि तिलक वर्माने 31 बॉलमध्ये 31 धावा केल्या. पाकिस्तानच्या संघाला भारताचे तीन गडी बाद करण्यात यश आलं. हे तिन्ही गडी सईम आयुबनेच बाद केले हे विशेष!

