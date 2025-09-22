English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पाकिस्तानी खेळाडूने पहलगाममध्ये भारतीयांना कसं मारलं ते दाखवलं, हे मोदी सरकारच्या तोंडावर थुंकण्यासारखं'

Sahibzada Farhan Gun Celebration: पाकिस्तानी खेळाडूने केलेल्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनवरुन भारतामधील राजकारण तापण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं ठाकरेंच्या पक्षाच्या खासदाराने म्हटलंय काय जाणून घेऊयात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 22, 2025, 06:35 AM IST
'पाकिस्तानी खेळाडूने पहलगाममध्ये भारतीयांना कसं मारलं ते दाखवलं, हे मोदी सरकारच्या तोंडावर थुंकण्यासारखं'
भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर वाद (प्रातिनिधिक फोटो)

Sahibzada Farhan Gun Celebration: आशिया चषक 2025 स्पर्धेतील भारत आणि पाकिस्तानविरुद्धचा सुपर फोर फेरीमधील सामना अगदी भारत-पाकिस्तान सामन्याला जासेसा म्हणजेच रोमहर्षक ठरला. धावांच्या बेरीज-वजाबाकीबरोबरच मैदानातील शाब्दिक लढत आणि एकमेकांना दिलेली ठसन चर्चेत राहिली. भारताने हा सामना सहा गडी आणि सात चेंडू राखून जिंकला. मात्र या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानी फलंदाज सोहबजादा फरहानने केलेलं सेलिब्रेशन वादाचा विषय ठरत आहे. पाकिस्तानी फलंदाजाने केलेलं सेलिब्रेशन हे पहगलाम हल्ल्याची आठवण करुन देणारं असून हे भारतातील मोदी सरकार आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळासाठी लज्जस्पद असल्याचा घणाघात सामन्याचा दुसरा डाव सुरु असतानाच खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. 

सामन्यातील ते वादग्रस्त सेलिब्रेशन

निर्धारित 20 षटकांमध्ये 171 धावांपर्यंत मजल मारताना पाकिस्तानकडून सोहबजादा फरहानने सर्वोच्च म्हणजेच 45 बॉलमध्ये 58 धावा केल्या. आपलं अर्धशतक पूर्ण झाल्यानंतर सोहबजादा फरहानने बॅट एखादी मशीन गन पकडावी तशी पकडून हवेत गोळीबार केल्याची कृती केली. या सेलिब्रेशनवरुन अनेकांनी सोहबजादा फरहानने मुद्दाम भारतीयांना पहलगाम हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन डिवचल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर झाली. अर्थात एवढं मुजोर सेलिब्रेशन केल्यानंतर सोहबजादा फरहानच्या धावांचा वेग मंदावला आणि तो काही वेळातच तंबूत परतला. मात्र त्याच्या सेलिब्रेशनने नवीन वादाला तोंड फोडलेलं असतानाच आता या वादात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं उडी घेतली आहे. 

राऊत संतापले

पाकिस्तानची फलंदाजी झाल्यानंतर भारताची फलंदाजी सुरु असतानाच राऊत यांनी रात्री 10 वाजून 9 मिनिटांनी आपल्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरुन सोहबजादा फरहानच्या या वादग्रस्त सेलिब्रेशनचा फोटो शेअर केला. "आजच्या भारत पाकिस्तान सामन्यात हे घडले. सोहबजादा फरहानने अर्धशतक लागावताच मैदानात AK 47 प्रमाणे बॅट धरून गोळीबाराची अॅक्शन केली. पाकड्यानी निरपराध भारतीय पर्यटकांना असे मारले हेच तो त्याच्या कृतीतून दाखवत होता. बीसीसीआय आणि मोदी सरकारसाठी ही लज्जास्पद बाब आहे," असं राऊतांनी म्हटलं आहे.

तसेच आपल्या पोस्टमध्ये राऊत यांनी, "भारताचे लष्कर आणि पुलवामा पहेलगाममध्ये मरण पावलेल्या निरपराध नागरिकांचा हा अपमान आहे. अमित शहा यांचे सुपुत्र जय शहा महान आहेत," असा खोचक टोला राऊत यांनी पोस्टमधून लगावला आहे.

जय शाहांना भारतरत्न देण्याची मागणी

"साहिबजादा फरहानने मैदानावर दाखवून दिले की पहलगाममध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 निष्पापांची कत्तल कशी केली - त्यांना काहीच विशेष नसल्यासारखं गोळ्या घालून त्यांना ठार मारले. त्याने अर्धशतक गाठले आणि एके-47 सारखी बॅट पकडली आणि गोळ्या झाडल्या! हे बीसीसीआय आणि मोदी सरकारच्या तोंडावर थुंकण्यासारखं असून अत्यंत अपमानास्पद आहे. भारताची लाज काढल्याबद्दल जय शाह यांना भारतरत्न दिला पाहिजे," असा खोचक टोला राऊत यांनी इंग्रजीमधून केलेल्या पोस्टमध्ये लगावला आहे.

 

फडणवीसांना केलं टॅग

राऊत यांनी मराठीमधून लिहिलेल्या पोस्टमध्ये मुंबई भाजपा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनशी संलग्न असलेले भाजपा आमदार आशिष शेलार यांना टॅग केलं आहे. आता राऊत यांच्या या टीकेला भाजपा काय उत्तर देते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

FAQ

आशिया चषक 2025 मधील भारत-पाकिस्तान सामना कसा झाला?
आशिया चषक 2025 च्या सुपर फोर फेरीतील भारत आणि पाकिस्तानविरुद्धचा सामना अतिशय रोमहर्षक ठरला. पाकिस्तानने २० षटकांत 171 धावा केल्या, तर भारताने हा सामना सहा गडी आणि सात चेंडू राखून जिंकला. 

साहिबजादा फरहानने कोणते सेलिब्रेशन केले ज्यामुळे वाद निर्माण झाला?
पाकिस्तानी फलंदाज साहिबजादा फरहानने 45डूंत 58धावांचे अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर बॅटला एके-47सारखी मशीन गन समजून हवेत गोळीबाराची कृती केली. हे सेलिब्रेशन सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि अनेकांनी याला पहलगाम हल्ल्याशी जोडले.

हे सेलिब्रेशन पहलगाम हल्ल्याशी कसे जोडले जाते?
पहलगाम हल्ला (जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ला) मध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 निरापराध पर्यटकांना गोळ्या घालून मारले होते. फरहानच्या सेलिब्रेशनला हे हल्ल्याची आठवण करून देणारे आणि भारतीयांना डिवचणारे मानले जाते, ज्यामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली.

