Ind-Pak सामन्यानंतर '93000-0' या अंकाची सोशल मीडियावर चर्चा? पाकची लायकी दाखवणाऱ्या 'या' पोस्टचा अर्थ काय?

आशिया कपमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा सामना हा हाय वोल्टेज असल्याच म्हटलं जात आहे. मॅचदरम्यान हारिस राऊफच्या एका कृतीमुळे सोशल मीडियावर '93000-0' अशी एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. या पोस्टचा अर्थ काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 22, 2025, 06:12 PM IST
रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान असा सामना रंगला. आशिया कपच्या सुपर-4 च्या सामना अतिशय रोमांचक ठरला. दुबईत झालेल्या या हाय वोल्टेज सामन्याच पाकिस्तानी गोलंदाज भारतीय फलंदाजांना चिथावणी देत ​​होते आणि त्यांना चोख प्रत्युत्तर त्यांना सामन्याच्या निकालातून मिळालं आहे. सामन्यादरम्यान, पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज हरिस रौफची भारतीय प्रेक्षकांशी झालेला वाद महागात पडला आहे. त्याच्या हावभावाला उत्तर म्हणून, भारतीय प्रेक्षकांनी एक पोस्टर झळकवले ज्याने पाकिस्तानच्या जखमा पुन्हा दुखावल्या गेल्या आणि आता तो व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

रौफचा हावभाव

सामन्यादरम्यान, भारतीय प्रेक्षक "कोहली-कोहली" असे घोषणा देत होते. या घोषणांना उत्तर म्हणून, पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाजाने एक असा हावभाव केला जो प्रेक्षकांना आवडला नाही. खेळाच्या भावनेच्या विरुद्ध असलेल्या रौफच्या या हावभावाला भारतीय फलंदाजांसह प्रेक्षकांकडूनही चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. पोस्टरद्वारे दिलेल्या या उत्तराची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.

पाकिस्तानला 1971 ची दिली आठवण

रौफच्या या हावभावानंतर, एका भारतीय प्रेक्षकांनी "93000-0" असे लिहिलेले पोस्टर हलवले. हे पोस्टर 1971 मध्ये झालेल्या घटनेचे स्मरण करते जेव्हा 93000 पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतीय सैन्यासमोर आत्मसमर्पण केले. हे जगातील सर्वात मोठे आत्मसमर्पण आहे. हे पोस्टर एका भारतीय प्रेक्षकांनी पाकिस्तानी गोलंदाजाला शांत केले.

रौफवर सोशल मीडियावर टीका

रौफच्या या कृतीवर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे. एका युझरने लिहिले की कोहलीने 100000 लोकांसमोर षटकार मारून त्याचा अभिमान मोडला आहे. आता तो खेळात राजकारण आणत आहे. या खेळाडूला स्वाभिमान नाही. दुसऱ्या युझरने लिहिले की, रौफसारख्या खेळाडूला मैदानावर खेळू देणे हा एक लाजिरवाणा प्रकार आहे. 

FAQ 

 इंडिया वि. पाकिस्तान 93000-0 पोस्टर काय आहे?
हा एशिया कप2025 च्या सुपर 4 सामन्यादरम्यान (21 सप्टेंबर 2025) दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये एका भारतीय चाहत्याने धरलेला हिरवा प्लॅकार्ड असून, त्यावर "93000-0" असा संदेश आणि 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील शरणागतीचे प्रतिकात्मक चित्र आहे. हा पोस्टर पाकिस्तानविरोधी व्यंग्य म्हणून व्हायरल झाला, ज्यात पाकिस्तानी वेगवान गेंदबाज हारिस रऊफच्या 6-0 इशाऱ्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाहिले जाते.

93000-0 या संख्यांचा अर्थ काय आहे?
93000 ही संख्या 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धातील पाकिस्तानी सैनिकांच्या शरणागतीची दर्शवते, जेव्हा 93000 पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतीय लष्करासमोर आत्मसमर्पण केले होते. ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात मोठी लष्करी शरणागती होती. "०" ही संख्या दर्शवते की एकाही भारतीय सैनिकाने शरणागती दिली नाही. हा संदेश भारताच्या विजयाचा अभिमान आणि पाकिस्तानला "औकात" दाखवण्यासाठी वापरला गेला.

हा पोस्टर कधी आणि कुठे दिसला?
हा पोस्टर एशिया कप 2025 च्या इंडिया वि. पाकिस्तान सुपर 4 सामन्यादरम्यान, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई क्रिकेट स्टेडियममध्ये दिसला. एका भारतीय चाहत्याने हा हिरवा प्लॅकार्ड धरला असता पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफने 6-0 चा इशारा केला, ज्यामुळे हा प्रसंग व्हायरल झाला. व्हिडिओ सोशल मीडियावर लाखो वेळा पाहिला गेला.

