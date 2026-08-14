भारत पाकिस्तान महामुकाबला! 'या' दिवशी होणार सामना, वाचा लाईव्ह स्ट्रिमिंगची संपूर्ण माहिती

IND vs PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पाहायला सर्वच क्रिडाप्रेमींना पाहायला आवडतो. महिला आशिया कपमध्ये भारत पाकिस्तान सामना पाहायला मिळणार आहे, त्याआधी आणखी भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना होणार आहे. आता हा सामना कधी आणि कुठे पाहायला मिळणार यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला या लेखामध्ये माहिती देणार आहोत. एफआयएच हॉकी विश्वचषक 2026 ही स्पर्धा 15 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे, ही स्पर्धा नेदरलँड्स आणि बेल्जियम येथे खेळवली जाणार आहे. भारताचा संघाचे या विश्वचषकामध्ये कधी सामने खेळवले जाणार आहेत आणि भारतीय चाहत्यांना हे सामने कधी आणि कुठे पाहायला मिळणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
एफआयएच हॉकी विश्वचषक 2026 मध्ये 16 संघ सहभागी होणार आहेत, यामध्ये भारताचा संघ हा ड गटामध्ये खेळणार आहे. प्रत्येक गटामध्ये पाच संघ खेळणार आहेत, भारतासह ड गटामध्ये इंग्लंड, चीन, पाकिस्तान, बेल्जियम हे संघ देखील आहेत, त्यामुळे भारताचे साखळी सामने तीन होणार आहेत. भारताच्या संघाने याआधी प्रो लीगमध्ये टीम इंडियाने इंग्लंड आणि पाकिस्तानचा सामना केला होता. आता पुन्हा हे संघ लढताना दिसणार आहेत. भारताच्या संघाचा पहिला सामना हा स्वातंत्र्यदिनी वेल्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे, टीम इंडियाचे इतर सामने कधी आणि कुठे होणार यासंदर्भात संपूर्ण वेळापत्रक वाचा.
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भारताचा संघ लीग टप्प्यामध्ये तीन सामने खेळणार आहे, पहिला वेल्सविरुद्ध सामना झाल्यानंतर टीम इंडियाचा दुसरा सामना हा इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. टीम इंडियाचा लीग टप्प्याचा शेवटचा सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध खेळवला जाणार आहे.
भारत विरुद्ध वेल्स (15 ऑगस्ट - सायंकाळी 4.30 वाजता)
भारत विरुद्ध इंग्लंड (17 ऑगस्ट - सायंकाळी 6.30 वाजता)
भारत विरुद्ध पाकिस्तान (19 ऑगस्ट - सायंकाळी 6.30 वाजता)
15 ऑगस्टपासून हॉकी विश्वचषक 2026 ला सुरुवात होणार आहे, ही स्पर्धा 30 ऑगस्टपासून सुरु असणार आहे. भारतीय वेळेनुसार या स्पर्धेचा पहिला सामना हा 4.30 मिनिटांनी सुरु होणार आहे. तर त्यानंतरचे दोन लीग सामने हे 6.30 वाजता सुरु होणार आहेत. या प्रमुख स्पर्धेतील सर्व सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल्सवर प्रसारित केले जातील. याव्यतिरिक्त, सामने जिओहॉटस्टारवर या सामन्याची थेट लाईव्ह स्ट्रिमिंग पाहता येईल.