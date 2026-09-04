/काही तासात भारत पाकिस्तान आमनेसामने, कोण मारणार बाजी? जाणून घ्या हेड टू हेड आकडेवारी

India vs Pakistan Head to Head Record : भारतीय महिला संघ सध्या दुबईमध्ये होणाऱ्या महिला आशिया ट्रॅाफी खेळण्यामध्ये व्यस्त आहे. पहिल्या दोन सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने विजय मिळवून त्यांची विजयी मालिका सुरुच ठेवली आहे. तिसरा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे, टीम इंडियासाठी तिसरा आशिया ट्रॅाफी 2026 चा सामना हा आव्हानात्मक असणार आहे. आशिया कप 2026 चा तिसरा सामना भारत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे, त्यामुळे भारतासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते नेहमीच उत्सुक असताता, आता दोन्ही संघामध्ये हेड टू हेड आकडेवारी काय आहे यासंदर्भात वाचा.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला संघाच्या हेड टू हेड आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर दोन्ही संघामध्ये आतापर्यत 17 सामने झाले आहेत, यामध्ये भारतीय संघाचा दबदबा पाहायला मिळाला आहे. भारताच्या संघाने आतापर्यत 14 सामने जिंकले आहेत तर पाकिस्तानच्या संघाने 3 सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शेवटचा सामना 2026 च्या टी20 विश्वचषकात झाला होता. भारताने पाकिस्तानचा एकतर्फी पराभव केला. भारताने 64 धावांनी विजय मिळवला. भारत आणि पाकिस्तानी महिला संघ यांच्यातील शेवटचा सामना 2024 मध्ये आशिया कपमध्ये झाला होता. भारताने तो सामना 7 गडी राखून जिंकला.
हे ही वाचा
भारताच्या सलामीवीर, स्मृती मंधाना आणि शफाली वर्मा, यादेखील उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. मंधानाने हाँगकाँगविरुद्ध एक संस्मरणीय शतक झळकावून अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आणि स्पर्धेतील इतर संघांना आपल्या फलंदाजीच्या सामर्थ्याची जाणीव करून दिली. प्रतीका रावल, रिचा घोष आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर मधल्या फळीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. मागील सामन्यामध्ये भारतीय संघाची फलंदाजी देखील प्रभावी पाहायला मिळाली.
भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला संघांमधील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8.00 वाजता सुरू होईल. सामना सुरू होण्याच्या अर्धा तास आधी नाणेफेक होईल. हा सामना सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 आणि सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 वर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, सोनी लिव्ह आणि वेबसाइटवर थेट स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.
भारताचा संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकिपर), गुणालन कमलिनी (विकेटकिपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा, क्रांती गौड, प्रेमा रावत, अरमुंद सिंह, श्रुती शर्मा, अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा. चरणी, राधा यादव