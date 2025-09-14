IND vs PAK Pitch Report: दुबईच्या खेळपट्टीवर होणार महामुकाबला! फलंदाजांना की गोलंदाजांना होणार फायदा? जाणून घ्या पीच रिपोर्ट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs PAK Pitch Report, Asia Cup 2025: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप सामन्यासाठी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्णपणे सज्ज झाले आहे. चला आजच्या सामन्याच्या आधी दुबईच्या खेळपट्टीचा रिपोर्ट जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 14, 2025, 09:51 AM IST
IND vs PAK Pitch Report: आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) मधील भारत-पाकिस्तानचा बहुप्रतीक्षित सामना दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. काही तासांतच क्रिकेट जगतातील सर्वात मोठ्या द्वंद्वाचा पडदा उघडणार आहे. मात्र, पहलगाव दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशात निर्माण झालेल्या तणावामुळे या सामन्याचं वातावरण नेहमीसारखं उत्साहपूर्ण दिसत नाही. अनेक ठिकाणी सामना खेळण्याला विरोध होत असला तरी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकतेचं वातावरण कायम आहे.

पिचकडून काय अपेक्षा?

दुबईची पिच पारंपरिकदृष्ट्या फिरकीपटूंना साथ देणारी मानली जाते. पण अलीकडील काळात वेगवान गोलंदाजांनाही येथे चांगली मदत मिळताना दिसली आहे. त्यामुळे केवळ स्पिनवर अवलंबून राहणं धोक्याचं ठरू शकतं. तरीही एकंदर पाहता या विकेटवर फलंदाजच वरचढ ठरतील अशी शक्यता आहे. सामन्यात धावांचा पाऊस पडला तरी आश्चर्य वाटायला नको.

पहिल्या सामन्यांतील कामगिरी

भारताने आपल्या पहिल्या लढतीत यूएईचा एकतर्फी पराभव केला होता. त्या वेळी टीम इंडियाचा टॉप ऑर्डर जबरदस्त फॉर्मात दिसला, मात्र मधल्या फळीतल्या फलंदाजांना अजून मोठी संधी मिळालेली नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानने ओमानविरुद्ध सामना जिंकला असला तरी त्यांची फलंदाजी डळमळीतच वाटली. 20 षटकांत त्यांनी सात गडी गमावून 160 धावा केल्या होत्या. ओमानकडे चांगली फलंदाजी असती तर पाकिस्तानला अडचणीत यावं लागलं असतं.

सामना ठरणार कसोटीचा

या पिचवर फलंदाजांची खरी कसोटी होणार आहे. भारताचा टॉप ऑर्डर पुन्हा चमकतो का, की पाकिस्तानचे वेगवान गोलंदाज परिस्थिती पलटवतात, हे पाहणं रोचक ठरेल. एकीकडे देशात विरोधाचे सूर असून दुसरीकडे मैदानावर थराराची हमी असल्याने हा सामना नक्कीच चर्चेचा विषय ठरणार आहे.

FAQ

प्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान आशिया कप 2025 सामना कुठे आणि कधी खेळला जाणार आहे?

उत्तर: हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.

प्रश्न 2: दुबईची पिच कोणाला जास्त साथ देते?

उत्तर: परंपरेनं ही पिच फिरकीपटूंना मदत करते, पण अलीकडे वेगवान गोलंदाजांनाही इथे चांगली साथ मिळते. तरीही फलंदाज वरचढ ठरू शकतात.

प्रश्न 3: दुबई पिचवर भारत-पाकिस्तान सामना कसा ठरू शकतो?

उत्तर: धावांचा पाऊस होऊ शकतो, पण वेगवान गोलंदाजांनी कमाल केली तर सामन्याचं चित्र बदलू शकतं. त्यामुळे सामना अत्यंत रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे.

