IND vs PAK Pitch Report: दुबईच्या खेळपट्टीवर होणार महामुकाबला! फलंदाजांना की गोलंदाजांना होणार फायदा? जाणून घ्या पीच रिपोर्ट

IND vs PAK Pitch Report: आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) मधील भारत-पाकिस्तानचा बहुप्रतीक्षित सामना दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. काही तासांतच क्रिकेट जगतातील सर्वात मोठ्या द्वंद्वाचा पडदा उघडणार आहे. मात्र, पहलगाव दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशात निर्माण झालेल्या तणावामुळे या सामन्याचं वातावरण नेहमीसारखं उत्साहपूर्ण दिसत नाही. अनेक ठिकाणी सामना खेळण्याला विरोध होत असला तरी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकतेचं वातावरण कायम आहे.
दुबईची पिच पारंपरिकदृष्ट्या फिरकीपटूंना साथ देणारी मानली जाते. पण अलीकडील काळात वेगवान गोलंदाजांनाही येथे चांगली मदत मिळताना दिसली आहे. त्यामुळे केवळ स्पिनवर अवलंबून राहणं धोक्याचं ठरू शकतं. तरीही एकंदर पाहता या विकेटवर फलंदाजच वरचढ ठरतील अशी शक्यता आहे. सामन्यात धावांचा पाऊस पडला तरी आश्चर्य वाटायला नको.
हे ही वाचा: 'ही भारत सरकारची..., म्हणून...', IND vs PAK सामन्यावर BCCI च्या सचिवांनी विरोध असतानाही दिले स्पष्टीकरण
भारताने आपल्या पहिल्या लढतीत यूएईचा एकतर्फी पराभव केला होता. त्या वेळी टीम इंडियाचा टॉप ऑर्डर जबरदस्त फॉर्मात दिसला, मात्र मधल्या फळीतल्या फलंदाजांना अजून मोठी संधी मिळालेली नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानने ओमानविरुद्ध सामना जिंकला असला तरी त्यांची फलंदाजी डळमळीतच वाटली. 20 षटकांत त्यांनी सात गडी गमावून 160 धावा केल्या होत्या. ओमानकडे चांगली फलंदाजी असती तर पाकिस्तानला अडचणीत यावं लागलं असतं.
हे ही वाचा: 'आमच्यामुळे काही फरक..." सरकारच्या मार्गावर चालत आहे BCCI, 'या' दिग्जाने IND vs PAK मेगा मॅचमागील कारण केले उघड
या पिचवर फलंदाजांची खरी कसोटी होणार आहे. भारताचा टॉप ऑर्डर पुन्हा चमकतो का, की पाकिस्तानचे वेगवान गोलंदाज परिस्थिती पलटवतात, हे पाहणं रोचक ठरेल. एकीकडे देशात विरोधाचे सूर असून दुसरीकडे मैदानावर थराराची हमी असल्याने हा सामना नक्कीच चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
हे ही वाचा: Ind vs Pak Asia Cup 2025 Live सामना 'असा' पहा मोबाईलवर फ्री! संधीचा घ्या फायदा
प्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान आशिया कप 2025 सामना कुठे आणि कधी खेळला जाणार आहे?
उत्तर: हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.
प्रश्न 2: दुबईची पिच कोणाला जास्त साथ देते?
उत्तर: परंपरेनं ही पिच फिरकीपटूंना मदत करते, पण अलीकडे वेगवान गोलंदाजांनाही इथे चांगली साथ मिळते. तरीही फलंदाज वरचढ ठरू शकतात.
प्रश्न 3: दुबई पिचवर भारत-पाकिस्तान सामना कसा ठरू शकतो?
उत्तर: धावांचा पाऊस होऊ शकतो, पण वेगवान गोलंदाजांनी कमाल केली तर सामन्याचं चित्र बदलू शकतं. त्यामुळे सामना अत्यंत रोमांचक ठरण्याची शक्यता आहे.