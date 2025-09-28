IND vs PAK Final Live Streaming: आशिया कप 2025 चा भारत विरुद्व पाकिस्तानचा आज महामुकाबला! 'इथे' बघा फ्री सामना

When and where to watch IND vs PAK final match for free: आशिया कप 2025चा रोमांचक प्रवास आज शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचत आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रविवार, 28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी संघ पहिल्यांदाच फायनलमध्ये भिडणार आहेत. आशिया कपच्या 41 वर्षांच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे की दोन्ही संघ अंतिम फेरीत आमनेसामने येत आहेत. गट फेरीत तसेच सुपर-4 टप्प्यात भारताने पाकिस्तानवर मात केली होती. त्यामुळे टीम इंडिया आता तिसऱ्यांदा विजय मिळवत विजेतेपद पटकावण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान संघ मागील दोन पराभवांचा हिशेब चुकता करण्यासाठी आतूर आहे.
दिनांक : रविवार, 28 सप्टेंबर 2025
स्थळ : दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
वेळ : भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता सामना सुरू, तर टॉस 7:30 वाजता होईल.
हे ही वाचा: Asia Cup 2025 IND vs SL: अक्षर पटेलने कॅच सोडला, चेंडू सीमारेषेबाहेर गेला… तरी श्रीलंकेला एकही धाव का नाही मिळाली?
टीव्हीवर : सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या सर्व चॅनेल्सवर थेट प्रक्षेपण होणार आहे.
मोबाइल/ऑनलाइन : SonyLIV अॅपवर थेट स्ट्रिमिंग उपलब्ध आहे. सामना आणि त्यातील लाईव्ह अपडेट्स विविध न्यूज पोर्टल्सवरही पाहता येतील.
हे ही वाचा: IND vs PAK: भारताचं टेन्शन वाढलं! सर्व मॅच जिंकून देणारा स्टार खेळाडू जखमी; Asia Cup Final मधून बाहेर?
मोबाइल युजर्ससाठी काही खास पर्याय उपलब्ध आहेत.
जिओ युजर्स : 175 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये 10 जीबी डेटा सोबत 10 ओटीटी अॅप्सचे सबस्क्रिप्शन मिळते, ज्यात SonyLIV चा समावेश आहे.
व्होडाफोन युजर्स : 95 रुपयांच्या डेटा प्लॅनसोबत SonyLIV चे फ्री सबस्क्रिप्शन दिले जाते. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्क न भरता सामना पाहण्याची सोय होते.
हे ही वाचा: IND vs SL: दासुन शनाका रनआऊट होऊनही का खेळत राहिला? अंपायरच्या निर्णयामुळे मैदानावर गोंधळ, जाणून घ्या नियम
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.
हे ही वाचा: Asia Cup 2025 Prize Money: जिंकणारा संघ होणार मालामाल तर, उपविजेत्याही मिळणार करोडो रुपये! जाणून घ्या बक्षीस रक्कम
सलमान आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद वसीम ज्युनियर, सलमान मिर्झा.
It has taken more than 40 years but we finally have it: a first India-Pakistan Asia Cup final pic.twitter.com/T2vOiRfURQ
— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 26, 2025
आजचा हा ऐतिहासिक सामना केवळ आशिया कपचे विजेतेपद ठरवणार नाही, तर भारत-पाकिस्तान या दोन्ही संघांमधील कट्टर प्रतिस्पर्धेला नवा अध्याय देणार आहे.