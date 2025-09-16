‘सूर्यकुमारने थिल्लरपणे...’, Ind v Pak मॅचवरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'मराठीत ‘चाटूगिरी’...'

UBT Slams Captain Suryakumar Yadav: भारतीय संघाने आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला. रविवारी खेळवण्यात आलेला सामना भारताने 25 चेंडू आणि सात विकेट्स राखून जिंकला. या सामन्यानंतर भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघातील खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन केलं नाही. तसेच पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनदरम्यान कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हा विजय पहलगाम हल्ल्यातील व्यक्तींच्या कुटुंबियांना समर्पित असल्याचं म्हटलं. मात्र आता यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सूर्यकुमार यादववर निशाणा साधला आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखातून या सामन्यातील घडामोडींवर भाष्य करताना ठाकरेंच्या शिवसेनेनं सूर्यकुमार यादवला लक्ष्य केलं आहे.
"पंधरा दिवसांपूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामन्याच्या वेळी काय घडले? मॅचच्या वेळी ब्राझील पोलिसांनी अर्जेंटिनाच्या एका समर्थकास मारहाण केली. त्या घटनेमुळे अर्जेंटिनाच्या टीमला इतकी चीड आली की, ‘‘हा आमच्या देशाचा अपमान आहे,’’ असे ठणकावून संपूर्ण टीम मैदानातून बाहेर पडली. मॅच खेळण्यास नकार दिला. आमच्या भारतीय क्रिकेट संघाने काय केले? 26 निरपराध भारतीयांची हत्या करणाऱ्या पाकिस्तानी टीमबरोबर ते क्रिकेट खेळले," असं खोचक विधान ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केलं आहे.
"हा सामना भारतीय टीम जिंकली असे म्हणतात. क्रिकेट सामन्यातील हा फिक्सिंग विजय सैन्याला अर्पण करण्याचा थिल्लरपणा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादवने केला. हा भारतीय सैन्याचा आणि पुलवामा, पहलगाममधील शहीदांचा अपमान आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"भारतीय कप्तानाने म्हणे पाकिस्तानी कप्तानाशी हस्तांदोलनही केले नाही. का? तर म्हणे पहलगाम हल्ल्याचा निषेध म्हणून. पाकिस्तान आणि त्या देशाच्या क्रिकेट संघाविरोधात एवढाच राग व द्वेष आहे तर मग केंद्रातील स्वतःला राष्ट्रवादी वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या मोदी सरकारने हा सामना खेळण्याची परवानगीच का दिली? ही ढोंगबाजी कशासाठी?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं विचारला आहे.
"भारतीय सैनिक देशाच्या शत्रूंशी युद्ध करतो व शहीद होतो. युद्धावर जाण्यासाठी तो कोट्यवधी रुपये घेत नाही. त्याची पत्नी, लहान मुले, कुटुंबीय अनाथ होतात. त्यांच्या आक्रोशाने धरणीही थरथरते. मात्र हे भारतीय क्रिकेट संघाला कधीच समजले नाही. भारतीय संघाला सैन्य आणि युद्ध म्हणजे खेळ वाटला काय?" असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केला आहे.
"पहलगाम हल्ल्यात बळी पडलेले पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. त्या म्हणाल्या, ‘‘पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणे म्हणजे दहशतवाद आणि निरपराध लोकांच्या मृत्यूला आमंत्रण आहे. पाकिस्तानशी हा असा खेळ मांडताना थोडी तरी लाज बाळगा!’’ आसावरी यांचे हे शब्द काळजाला घरे पाडणारे आहेत, पण सत्तेत बसलेले काय आणि आपल्या क्रिकेट बोर्डाची मंडळी काय, त्यांच्यासाठी हा सगळा पैशांचा खेळ आहे. ते कसली लाज बाळगणार?" अशा शब्दांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेनं संताप व्यक्त केलाय.
"महाराष्ट्रातील ‘मिंधे’ गटाने भारतीय कप्तान सूर्यकुमारचे खास अभिनंदन केले हा ‘सिंदूर’ पुसल्या गेलेल्या भारतीय महिलांचा अपमान आहे. यास शुद्ध मराठी भाषेत ‘चाटूगिरी’ म्हणतात," असंही लेखात म्हटलंय.