/IND vs PAK : भारत-पाकिस्तान आमनेसामने, काही तासात सुरु होणार सामना! वाचा मॅचची संपूर्ण माहिती

भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार आहेत, त्यामुळे आता चाहत्यांना पुन्हा एकदा हाय वोल्टेज सामना पाहायला मिळणार आहे. बहुचर्चित स्पर्धा एशियन लेजेंड्स लीग 2026 सुरु होणार आहे, यामध्ये इंडियन रॉयल्स विरुद्ध पाकिस्तान पँथर्स यांच्यामध्ये महत्वाचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना 2 ऑगस्ट रोजी लुसाका येथील लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर रंगणार आहे. या स्पर्धेमध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू निवृत्त झालेले खेळाडू सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान सामना क्रिकेट चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा. यामध्ये भारताचे दिग्गज शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना आणि हरभजन सिंग यांसारख्या स्टार खेळाडू सहभागी होणार आहेत.
भारताच्या संघाचा पहिला सामना एशियन लेजेंड्स लीग 2026 स्पर्धेचा झाला आहे तर टीम इंडिया आता स्पर्धेचा दुसरा सामना हा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. पहिल्या सामन्यात इंडियन रॉयल्सने बांगलादेश टायगर्सला 19 धावांनी पराभूत करुन सामना जिंकला होता. पाकिस्तानच्या संघाला पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता. पाकिस्तान पँथर्सला एशियन स्टार्सकडून 85 धावांनी मोठा पराभव पत्करावा लागला. आता इंडिया रॉयल्स विरुद्ध पाकिस्तान पँथर्स यांच्यामध्ये होणारा आगामी हायवोल्टेज सामना हा कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
इंडियन रॉयल्स विरुद्ध पाकिस्तान पँथर्स यांच्यातील एशियन लेजेंड्स लीग 2026 मधील सहावा सामना रविवार, 2 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघामधील हा महत्वाचा सामना लुसाका येथील लोटस स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सामना चाहत्यांना दुपारी 4 वाजता पाहायला मिळणार आहे. हा एशियन लीजेंड्स लीगचा दुसरा हंगाम आहे, जो 30 जुलै रोजी सुरू झाला असून त्याचा अंतिम सामना 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
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तुम्ही भारत विरुद्ध पाकिस्तान एशियन लेजेंड्स लीग 2026 चा सहावा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्सवर टीव्हीवर पाहू शकता. तसेच, तुम्ही हा भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना फॅनकोड ॲप आणि वेबसाइटवर ऑनलाइन थेट पाहू शकता.
भारतीय रॉयल्स संघ : शिखर धवन, दिनेश कार्तिक (विकेटकिपर), ऋषी धवन, अंबाती रायुडू, मनप्रीत गोनी, स्टुअर्ट बिन्नी, युसूफ पठाण, नमन ओझा, सुदीप त्यागी, सुरेश रैना, शाहबाज नदीम, फैज फजल, हरभजन सिंग, पवनचंद्र, अनुरागी, हरभजन सिंग.
पाकिस्तान पँथर्स संघ- उमर अकमल, मोहम्मद हाफीज, सोहेल तन्वीर, वहाब रियाझ, अब्दुर रहमान, सईद अजमल, राहत अली, कामरान अकमल, शरजील खान, यासिर शाह, समी अस्लम, शोएब मलिक, राणा नईम अनव