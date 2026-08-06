Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /आशिया कप 2026 मध्ये या दिवशी होणार भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना! वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

आशिया कप 2026 मध्ये 'या' दिवशी होणार भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना! वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

आगामी स्पर्धा आशिया कप 2026 चे वेळापत्रक आशियाई क्रिकेट परिषदेने जाहीर केले आहे आणि यामध्ये आता भारताच्या संघाचे संपूर्ण वेळापत्रक या लेखामध्ये वाचा. या स्पर्धेमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये लढत होणार या सामन्याची संपूर्ण माहिती वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:07 PM IST
आशिया कप 2026 मध्ये 'या' दिवशी होणार भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना! वाचा संपूर्ण वेळापत्रक
Image Credit: भारत पाकिस्तान पुन्हा येणार आमनेसामने. (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"धोनीच्या हॉटेलच्या रुममधील..." माहीच्या खोलीतील एका कडक नियमाबद्दल अजिंक्य रहाणेने केला खुलासा!
2
3
4
5