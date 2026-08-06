आशिया कप 2026 मध्ये 'या' दिवशी होणार भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना! वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

IND vs PAK : भारत - पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पाहण्यासाठी नेहमीच चाहते उत्सुक असतात. मागील काही वर्षामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणाव हा वाढला आहे त्यामुळे हा तणाव खेळाडूंमध्ये देखील पाहायला मिळत आहे. भारताचा महिला संघ आता आशिया कपची ट्रॅाफी जिंकण्याचे लक्ष असणार आहे, आशियाई क्रिकेट परिषदेने आता महिला आशिया कप 2026 चे वेळापत्रक जाहीर केले. आगामी स्पर्धा एसीसीचे अध्यक्ष आणि पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी आता अधिकृतपणे स्पर्धेची घोषणा केली आहे आणि सर्व सामने दुबईमध्ये खेळवले जाणार आहेत. आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांना भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना कधी होणारे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.
महिला आशिया कप 2026 ही स्पर्धा 28 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर यादरम्यान खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही संघ आमनेसामने येणार आहेत, आता भारताचे सामने कधी होणार यासंदर्भात संपूर्ण वेळापत्रक वाचा. आशिया कप स्पर्धेचा पहिला सामना 28 ऑगस्ट रोजी थायलंड महिला आणि हाँगकाँग महिला यांच्यात खेळला जाणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान 5 सप्टेंबर रोजी एकमेकांविरुद्ध खेळतील. पहिला उपांत्य सामना 10 सप्टेंबर रोजी, तर दुसरा उपांत्य सामना 11 सप्टेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. या स्पर्धेचा अंतिम सामना 13 सप्टेंबर रोजी रंगणार आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना 5 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. भारताने महिला आशिया कपमध्येही वर्चस्व गाजवले आहे. भारतीय संघाने 13 पैकी 12 सामने जिंकले आहेत. टी20 प्रकारात भारताने 6 पैकी 6 सामने जिंकले आहेत. आता, भारत 7-0 अशी आघाडी घेण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धेत उतरेल.
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या स्पर्धेमध्ये एकूण आठ संघ सहभागी होणार आहेत आणि त्यांची प्रत्येकी चार संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. गुणतालिकेतील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. भारताला 'अ' गटात स्थान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान, थायलंड आणि हाँगकाँग यांचाही समावेश आहे. 'ब' गटात श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे.
भारत विरुद्ध थायलंड, 30 ऑगस्ट 2026
भारत विरुद्ध हाँगकाँग, 3 सप्टेंबर 2026
भारत विरुद्ध पाकिस्तान, 5 सप्टेंबर 2026
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये जुनी रायव्हलरी आहे ती म्हणजेच मागील आशिया कप फायनलच्या सामन्यामध्ये श्रीलंकेने भारताला पराभूत केले होते. या स्पर्धेत भारतीय संघ श्रीलंका महिला संघाविरुद्ध बदला घेण्याच्या इराद्याने या स्पर्धेत उतरेल. वास्तविक पाहता, 2024 चा अंतिम सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला गेला होता, ज्यात श्रीलंकन महिला संघ विजयी ठरला होता. त्यांनी पहिल्यांदाच महिला आशिया कपचे विजेतेपद पटकावले होते. जर श्रीलंका संघ यावेळी अंतिम फेरीत पोहोचला, तर भारतीय संघ त्यांना पराभूत करू इच्छितो.
— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) August 6, 2026
The official fixtures for the are here. All matches will be played under lights at the Dubai International Stadium as Asia's finest go head-to-head for continental glory #ACC pic.twitter.com/p4PgjbtdIW