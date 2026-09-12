/भारत-पाकिस्तान येणार आमनेसामने! या दिवशी होणार सामना, वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

World Championship of Legends 2026 Schedule : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये क्रिकेटच्या मैदानावर स्पर्धा पाहणे सर्वांनाच आवडते. भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये आता आगामी सामना कधी होणार अशी चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. आता माजी क्रिकेट दिग्गजांची लीग वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्सचा तिसरा सिझन आता लवकरच येणार आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे आता ही स्पर्धा कधी आणि कुठे खेळवली जाणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा. त्याचबरोबर चाहत्यांचा आवडता बहुप्रतिक्षित सामना भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये कधी लढत पाहायला मिळणार यासंदर्भात संपूर्ण माहिती लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्सची सुरुवात ही 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे, ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती (UAE) येथे खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेमधील सर्व सामने हे दुबई आणि शारजाह येथे खेळवले जाणार आहेत. ही स्पर्धा इंग्लंडबाहेर आयोजित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. युवराज सिंग, ख्रिस गेल, डेव्हिड वॉर्नर, शाहिद आफ्रिदी, एबी डिव्हिलियर्स आणि मोईन अली यांसारखे दिग्गज खेळाडू या लीगमध्ये पुन्हा एकदा खेळताना दिसतील. या स्पर्धेमध्ये एकूण सात संघ सहभाग होणार आहेत, बांग्लादेशचा संघ या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच खेळताना दिसणार आहे. भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना कधी होणार?
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वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 ही स्पर्धा 3 ऑक्टोबर रोजी सुरू होईल. लीग टप्प्यात दररोज दोन सामने खेळले जातील. स्पर्धेतील पहिला सामना इंडिया चॅम्पियन्स आणि ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स यांच्यात होईल. दुसरा सामना पाकिस्तान चॅम्पियन्स आणि बांगलादेश चॅम्पियन्स यांच्यात खेळला जाईल. भारत-पाकिस्तान सामना 10 ऑक्टोबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 9 वाजता सुरू होईल. साखळी सामने झाल्यानंतर सेमीफायनलची शर्यत सुरु होईल आणि हे सामने 16 ऑक्टोबरपासून खेळवले जाणार आहेत. दोन सामन्यांच्या दिवशी पहिला सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 5.00 वाजता, तर दुसरा सामना रात्री 9.00 वाजता सुरू होईल.
३ ऑक्टोबर - भारतीय चॅम्पियन्स विरुद्ध ऑस्ट्रेलियन चॅम्पियन्स - पाकिस्तान चॅम्पियन्स विरुद्ध बांगलादेश चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
४ ऑक्टोबर - दक्षिण आफ्रिकेचे चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिजचे चॅम्पियन्स - भारतीय चॅम्पियन्स विरुद्ध इंग्लंड चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
५ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स विरुद्ध पाकिस्तान चॅम्पियन्स - बांगलादेश चॅम्पियन्स विरुद्ध इंग्लंड चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
६ ऑक्टोबर - भारतीय चॅम्पियन्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेचे चॅम्पियन्स - पाकिस्तान चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
७ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स विरुद्ध बांगलादेश चॅम्पियन्स - इंग्लंड चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
९ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका चॅम्पियन्स - बांगलादेश चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स - दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
१० ऑक्टोबर - इंग्लंड चॅम्पियन्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका चॅम्पियन्स - भारतीय चॅम्पियन्स विरुद्ध पाकिस्तानी चॅम्पियन्स - दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
११ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स - भारतीय चॅम्पियन्स विरुद्ध बांगलादेश चॅम्पियन्स - दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
१२ ऑक्टोबर - पाकिस्तान चॅम्पियन्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका चॅम्पियन्स - दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम
१३ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया चॅम्पियन्स विरुद्ध इंग्लंड चॅम्पियन्स - भारतीय चॅम्पियन्स विरुद्ध वेस्ट इंडिज चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
१४ ऑक्टोबर - इंग्लंड चॅम्पियन्स विरुद्ध पाकिस्तान चॅम्पियन्स - बांगलादेश चॅम्पियन्स विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका चॅम्पियन्स - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
१६ ऑक्टोबर - उपांत्य फेरी १ - उपांत्य फेरी-२ - शारजा क्रिकेट स्टेडियम
१८ ऑक्टोबर - अंतिम - शारजा क्रिकेट स्टेडियम