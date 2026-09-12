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भारत-पाकिस्तान येणार आमनेसामने! या दिवशी होणार सामना, वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

चाहत्यांचा बहुप्रतिक्षित सामना भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये कधी लढत पाहायला मिळणार यासंदर्भात संपूर्ण माहिती लेखामध्ये देण्यात आली आहे. स्पर्धेमध्ये टीम इंडियाचे सामने कधी खेळवले जाणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 12, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:35 PM IST
भारत-पाकिस्तान येणार आमनेसामने! या दिवशी होणार सामना, वाचा संपूर्ण वेळापत्रक
Image Credit: वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2026 संपूर्ण वेळापत्रक (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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