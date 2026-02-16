भारत-पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! जाणून घ्या समीकरण, कधी आणि कुठे रंगणार सामना?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Pakistan Semi Clash : भारत पाकिस्तान पुन्हा एकमेकांसमोर भिडणार आहेत. हे कसं शक्य आहे. यामागचं समीकरण काय? क्रिकेट प्रेमींना हा क्षण कधी अनुभवता येणार. नुकताच भारत - पाक यांच्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये 15 फेब्रुवारी रोजी सामना रंगणार आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 16, 2026, 08:19 PM IST
India vs Pakistan 2026 : भारत-पाकिस्तान सामने दिवसेंदिवस एकतर्फी होत चालले आहेत आणि त्यांच्यात आता कोणतेही शत्रुत्व राहिलेले नाही, तरीही चाहत्यांना भारतीय संघाने शक्य तितक्या वेळा मैदानावर पाकिस्तानला अपमानित करावे असे वाटते हे नाकारता येत नाही. कोलंबोमध्ये भारताच्या पाकिस्तानवर विजयाचा अर्थ होता की सर्व काही संपले होते, परंतु तसे नाही; जर पाकिस्तानने सुपर 8 मध्ये थोडे चांगले प्रदर्शन केले तर पुन्हा सामना होऊ शकतो. आणि भारत-पाकिस्तान एकमेकांसमोर भिडू शकतात. यामागचं समीकरण काय आहे? 

जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानी संघ विश्वचषक मंचावर आमनेसामने येतात, तेव्हा तो केवळ क्रिकेट सामना नसून सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या लाखो हृदयांना एकत्रितपणे धडधडणाऱ्या भावनांचा एक लाट असतो. चालू टी 20 विश्वचषकात पुन्हा एकदा तीच रोमांचक पटकथा लिहिली जात आहे, जिथे 'मदर ऑफ ऑल बॅटल्स'चा दुसरा अध्याय उपांत्य फेरीत उलगडू शकतो.

स्पर्धेतील गट टप्प्यातील गतिमानता आणि सुपर 8 रचनेमुळे क्रिकेटमधील हे दोन सर्वात मोठे प्रतिस्पर्धी पुन्हा उपांत्य फेरीत भिडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या, दोन्ही संघ सुपर 8 च्या वेगवेगळ्या पूलमध्ये (गटांमध्ये) ठेवण्यात आले आहेत. भारत गट 1 मध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करेल, तर पाकिस्तान गट २ मध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. नियमांनुसार, जर एक संघ त्याच्या गटात अव्वल राहिला आणि दुसरा दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला, तर त्यांचा उपांत्य फेरीतील सामना जवळजवळ निश्चित आहे.

आयसीसीने सुपर 8 गट अशा प्रकारे विभागले आहेत की भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यापूर्वी फक्त उपांत्य फेरीतच भेटतील. या धोरणात्मक विभाजनामुळे चाहत्यांमध्ये सस्पेन्स वाढला आहे. भारत त्याच्या संतुलित फलंदाजी आणि धारदार गोलंदाजीच्या बळावर उपांत्य फेरीत पोहोचत असताना, पाकिस्तान देखील अपसेट करण्यात माहीर आहे. दोन्ही संघ आपापल्या पूलमध्ये अव्वल स्थान मिळवून पुढे जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात, परंतु गणितीय समीकरणे दर्शवतात की त्यांचे मार्ग उपांत्य फेरीत एकमेकांना छेदू शकतात. एक गोष्ट स्पष्ट आहे: जर भारत अव्वल मानांकित संघ म्हणून पात्र ठरला तर ४ मार्च रोजी कोलंबो येथे उपांत्य फेरी होईल आणि जर ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले तर 5 मार्च रोजी उपांत्य फेरी होईल.

कधी रंगणार हा सामना? 

जर भारत आणि पाकिस्तान उपांत्य फेरीत भिडले तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल. मोहाली मैदानावर खेळलेला 2011 चा एकदिवसीय विश्वचषक उपांत्य फेरीचा सामना क्रिकेट चाहत्यांना अजूनही आठवतो. त्या दिवशी क्रिकेटची पातळी शिखरावर होतीच, पण दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीने ते क्रिकेट कूटनीतिचे केंद्र बनले. सचिन तेंडुलकरच्या धाडसी खेळी आणि भारतीय गोलंदाजांच्या अचूक फटक्यांमुळे भारताचा विजय निश्चित झाला. त्या विजयाने टीम इंडियाला विश्वविजेता होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

भारत-पाकिस्तान सामना हा केवळ एक खेळ नाही तर क्रिकेटचा उत्सव आहे. या सुपर 8 नंतर, जर दोन्ही संघ उपांत्य फेरीत भेटले तर तो केवळ स्पर्धेतील सर्वात मोठा सामनाच नाही तर वर्षातील सर्वाधिक पाहिलेला जागतिक स्पर्धा देखील असेल. मोहाली थ्रिलरची पुनरावृत्ती इतिहासात होईल का किंवा एक नवीन अध्याय लिहिला जाईल का, याची चाहते आता उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

