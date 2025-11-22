English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ind vs Pak विश्वचषक सामन्याची तारीख जाहीर! शेड्यूलबद्दल आलं मोठं अपडेट, फायनलबद्दलही जाणून घ्या

T20 World Cup 2026 Schedule: 2026 च्या टी20 विश्वचषकाच्या वेळापत्रकाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध होऊ शकतो. शिवाय भारत आणि पाकिस्तान या सामना कधी होणार याबद्दलही अपडेट आली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 22, 2025, 11:28 AM IST
India vs Pakistan T20 World Cup 2026: 2026 टी-20 वर्ल्ड कपबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. आगामी वर्ल्ड कपच्या शेड्यूलशी संबंधित माहितीची क्रिकेटविश्वात जोरदार चर्चा रंगली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हाय-व्होल्टेज सामना 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी होऊ शकतो. जरी ICC किंवा BCCI कडून अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरीही हा सामना चाहत्यांसाठी सर्वात मोठा आकर्षण ठरणार आहे.

टूर्नामेंट कधीपासून?

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2026 टी-20 वर्ल्ड कप 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च दरम्यान आयोजित केला जाऊ शकतो. हा मेगा टूर्नामेंट भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार असल्याने दोन्ही देशांमध्ये शानदार तयारी सुरू आहे.

भारताचा पहिला सामना USA विरुद्ध?

स्पोर्ट्स पोर्टल RevSportz च्या अहवालानुसार, टीम इंडियाचा पहिला सामना USA विरुद्ध खेळला जाऊ शकतो. हा सामना टूर्नामेंटचा ओपनर असेल की नाही, यावर अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही.

फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये?

एक मोठी चर्चा अशीही आहे की टूर्नामेंटचा फाइनल सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळला जाऊ शकतो. या जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमला यापूर्वीही ICC इव्हेंटसाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे.

भारत-पाकिस्तान सामने न्यूट्रल व्हेन्यूवर

BCCI आणि PCB यांच्यातील सहमतीनुसार, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सर्व सामने न्यूट्रल वेन्यूवर खेळण्याचा निर्णय झाला होता. अशातच भारतीय शहरांमध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ईडन गार्डन्स, वानखेडे स्टेडियम आणि एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम  यांना संभाव्य व्हेन्यू म्हणून निवडण्यात आले आहे.

 

पाकिस्तान सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार

रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानच्या संघाचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. आणि जर पाकिस्तान सेमीफाइनलमध्ये पोहोचला तरीही तो सामना भारतात न खेळता श्रीलंकेमध्येच हलवला जाऊ शकतो. श्रीलंकेने कोलंबो आणि पल्लेकेले स्टेडियम अंतिम केले असून, डंबुला किंवा हम्बनटोटा यापैकी एक व्हेन्यूही जोडला जाऊ शकतो.

बेंगळुरूला वॉर्म-अप सामन्यांची संधी?

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमला जुलैनंतर आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची परवानगी नाही. पण या मैदानासाठी चांगली बातमी म्हणजे वर्ल्ड कपचे वॉर्म-अप सामने येथे होऊ शकतात.

FAQ

1. भारत-पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप सामना कधी होऊ शकतो?

रिपोर्ट्सनुसार भारत आणि पाकिस्तान यांचा सामना 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी होण्याची शक्यता आहे.

2. 2026 टी-20 वर्ल्ड कप कधीपासून सुरू होणार आहे?

हा मेगा टूर्नामेंट 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 दरम्यान खेळला जाऊ शकतो.

3. भारताचा पहिला सामना कोणाशी होणार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, टीम इंडियाचा पहिला सामना USA विरुद्ध होऊ शकतो.

