IND vs PAK: आज महासंग्राम! जाणून घ्या प्लेइंग 11, हवामान, पिच आणि फ्री लाइव्ह स्ट्रीमिंगची A to Z संपूर्ण माहिती

India vs Pakistan T20 World Cup Match A to Z Deatlis: टी-20 विश्वचषक 2026 मधील सर्वात बहुप्रतीक्षित सामना आज रंगणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर आमनेसामने येणार असून क्रिकेटविश्वाचे लक्ष या लढतीकडे लागले आहे. दोन्ही संघांनी स्पर्धेत दमदार सुरुवात केली आहे, त्यामुळे हा सामना गटातील समीकरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. पिचची स्थिती, हवामानाचा अंदाज, खेळाडूंचा सध्याचा फॉर्म आणि संभाव्य प्लेइंग 11 यामुळे उत्सुकता अधिक वाढली आहे. चाहत्यांसाठी हा केवळ सामना नसून प्रतिष्ठेची लढाई आहे, ज्यात प्रत्येक चेंडू आणि प्रत्येक धाव निर्णायक ठरू शकते.
सामना सुरू: सायंकाळी ७.०० वाजता
नाणेफेक: सायंकाळी ६.३० वाजता
टी-२० स्वरूपात भारत आणि पाकिस्तान आतापर्यंत १६ वेळा आमनेसामने आले आहेत. त्यात भारताने १३ सामने जिंकले, तर पाकिस्तानला ३ वेळा यश मिळाले. मागील वर्षी आशिया कपमध्ये झालेल्या तिन्ही लढती भारताने जिंकल्या होत्या.
आर. प्रेमदासा मैदान पारंपरिकरीत्या फिरकीपटूंना मदत करणारे मानले जाते. चेंडूला चांगला टर्न मिळतो, त्यामुळे मधल्या षटकांत फिरकी गोलंदाज प्रभाव टाकू शकतात. मात्र हवामानातील आर्द्रतेमुळे सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांनाही स्विंग मिळण्याची शक्यता आहे. भारताकडून जसप्रीत बुमराह आणि पाकिस्तानकडून शाहीन शाह आफ्रिदी यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाने २०० पेक्षा जास्त धावसंख्या उभारली तर पाठलाग कठीण ठरू शकतो. टॉस जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडू शकतो.
कोलंबोमध्ये दिवसभर पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र सायंकाळी पावसाचा धोका कमी होण्याचा अंदाज आहे. स्टेडियममधील ड्रेनेज व्यवस्था चांगली असल्याने पाऊस थांबल्यास सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता जास्त आहे.
ईशान किशन (यष्टीरक्षक)
अभिषेक शर्मा
तिलक वर्मा
Suryakumar Yadav (कर्णधार)
हार्दिक पांड्या
शिवम दुबे
रिंकू सिंग
अक्षर पटेल
वरुण चक्रवर्ती
कुलदीप यादव
जसप्रीत बुमराह
भारत तीन फिरकीपटूंसह मैदानात उतरू शकतो.
सईम अयूब
साहिबजादा फरहान
सलमान अली आगा (कर्णधार)
बाबर आझम
मोहम्मद नवाज
शादाब खान
फहीम अशरफ
उस्मान खान (यष्टीरक्षक)
शाहीन शाह आफ्रिदी
अबरार अहमद
उस्मान तारिक
टी-२० विश्वचषक २०२६ चे प्रसारण हक्क Star Sports नेटवर्ककडे आहेत. सामना स्टार स्पोर्ट्स वाहिन्यांवर थेट पाहता येईल. ऑनलाइन प्रेक्षकांसाठी JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.
भारत-पाकिस्तान सामना म्हणजे केवळ क्रिकेट नाही, तर भावनांचा महासंग्राम असतो. आजच्या लढतीत कोण वरचढ ठरेल, हे काही तासांत स्पष्ट होईल. चाहत्यांसाठी हा थरार चुकवू नये असा आहे.