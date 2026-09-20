/भारत पाकिस्तान पुन्हा येणार आमनेसामने, काही तासात होणार सामना! वाचा Live Streaming ची संपूर्ण माहिती

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामने पाहायला प्रत्येक क्रिकेट प्रेमींना आवडत. आता काही तासांमध्ये भारत पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमनेसामने पाहायला मिळणार आहे, महिला क्रिकेट आशियाई खेळांमध्ये भारत पाकिस्तान सामना झाला नाही पण आता टेबल टेनिस भारतीय संघ पाकिस्तानशी लढताना दिसणार आहे. 20 सप्टेंबर रोजी भारतीय संघाची दमदार सुरुवात झाली आहे आणि टीम इंडियाच्या झोळीत मेडल देखील आले आहेत. भारतीय महिला नेमबाजांनी रविवारी दोन रौप्य पदके जिंकली. दरम्यान, भारतीय महिला क्रिकेट संघाने अंतिम फेरीत पोहोचून एक पदक मिळवले, तर एमएमए खेळाडू सुचिका तारियालने महिलांच्या 60 किलो वजनी गटात उपांत्य फेरीत पोहोचून पदक पटकावले.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना टेबल टेनिसचा खेळवला जाणार आहे, हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 6.30 वाजता होणार आहे. भारताच्या संघाला आशियाई खेळाच्या पहिल्या लीग सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना इराणविरुद्ध करावा लागला आहे. आता टीम इंडिया पाकिस्तानविरुद्ध कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान आशियाई खेळांचे सर्व स्पर्धा या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहेत तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह अॅपवर पाहायला मिळणार आहे.
सोमवारी नेमबाजीतही भारताला पदकाची आशा असेल. हिमांशू ढिल्लन, पार्थ माने आणि रुद्राक्ष पाटील हे पुरुषांच्या १० मीटर एअर रायफल सांघिक आणि वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये भाग घेतील. मैराज खान, अनंतजीत सिंग नरुका आणि भावतेघ सिंग गिल हे पुरुषांच्या स्किट प्रकारात, तर परिनाझ धालीवाल, रायझा ढिल्लन आणि महेश्वरी चौहान या महिलांच्या स्किट प्रकारात स्पर्धा करतील. भारताच्या सुचिका तारियालने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला असून, भारताचे पदक निश्चित केले आहे. उपांत्य फेरीत पोहोचल्याने किमान कांस्यपदक निश्चित होते. तथापि, तिचे लक्ष सुवर्णपदक जिंकण्यावर असेल. सोमवारी सुचिकाचा सामना सिंगापूरच्या तेओ हुई हूनशी होईल. या सामन्यातील विजय तिला सुवर्णपदकाच्या अधिक जवळ घेऊन जाईल.
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