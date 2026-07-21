IND vs PAK : भारत - पाकिस्तान आमनेसामने, 'या' दिवशी होणार सामना! वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

क्रिकेटच्या मैदानावर भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येणार आहेत. मागील अनेक सामन्यामध्ये टीम इंडियाचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे, आता भारताच्या संघ आणखी एकदा पाकिस्तानशी भिडणार आहे. एशियन लेजेंड्स लीगचा (ALL) दुसरा सिझन सुरु होणार आहे. या स्पर्धेमध्ये अनेक निवृत झालेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू या टी20 स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसणार आहेत. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते नेहमीच उत्साही असतात, आता पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना होणार आहे. हे दोन्ही संघ स्पर्धेमध्ये कधी आमनेसामने येणार आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देणार आहोत.
एशियन लेजेंड्स लीगचा पहिला सिझन हा 2025 मध्ये झाला होता, यामध्ये या स्पर्धा क्रिडा प्रेमींनी पसंत केली होती. पहिला सिझन यशस्वी झाल्यानंतर आता दुसरा सिझनची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये आता दुसऱ्या सिझनची सुरुवात ही 30 जुलै ते 10 ऑगस्ट यादरम्यान ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजन झांबियातील लुसाका येथे केले जाणार आहे, या स्पर्धेमध्ये एकूण सहा संघ खेळणार आहेत आणि 19 सामने खेळवले जाणार आहेत. इंडियन रॉयल्स, श्रीलंकन लायन्स, पाकिस्तान पँथर्स, बांगलादेश टायगर्स, अफगाणिस्तान पठाण्स आणि एशियन स्टार्स हे संघ ही स्पर्धा खेळणार आहेत. या स्पर्धेबद्दल सांगायचे झाले तर या स्पर्धेत 15 साखळी सामने खेळवले जाणार आहेत.
इंडियन रॉयल्स विरुद्ध पाकिस्तान पँथर्स यांच्यामध्ये 2 ऑगस्ट रोजी सामना होणार आहे, या सामना सध्याच्या राजकीय तणावामुळे दोन्ही देशांमधील तणावामुळे संपलेल्या वादग्रस्त आशिया कप 2025 नंतर हे दोन्ही संघ मैदानावर एकत्र आलेले नाहीत. मागील वर्षी लेजेंड्स लीगमध्ये भारताच्या संघाने पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यातून माघार घेतली होती. यावेळी संघात हरभजन सिंग, युवराज सिंग आणि इरफान पठाण यासारख्या खेळाडूंनी पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला होता.
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आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणारा सामन्यामध्ये भारताचे खेळाडू खेळणार की नाही याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. तथापि, आयोजकांनी दुसऱ्या हंगामाच्या अधिकृत वेळापत्रकात या सामन्याचा समावेश केला आहे. इंडियन रॉयल्सच्या संघात अनेक माजी खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत, तर एशियन लेजेंड्स लीगमध्ये भारताच्या संघात शिखर धवन, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक आणि नमन ओझा यांच्यासह अनेक सुप्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे. त्यांच्या अनुभवामुळे आणि लोकप्रियतेमुळे स्पर्धेची रंगत वाढली आहे आणि जगभरातील क्रिकेट चाहते आकर्षित होतील अशी अपेक्षा आहे. पाकिस्तान पँथर्सनेही स्पर्धेसाठी एक मजबूत संघ जाहीर केला आहे. पाकिस्तानचा माजी अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद हाफीज संघाचे नेतृत्व करेल, ज्यामध्ये शोएब मलिक आणि माजी सलामीवीर शरजील खान यांच्यासारख्या अनेक अनुभवी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश आहे.