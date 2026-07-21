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IND vs PAK : भारत - पाकिस्तान आमनेसामने, 'या' दिवशी होणार सामना! वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती

एशियन लेजेंड्स लीगचा पहिला सिझन हा 2025 मध्ये झाला होता, यामध्ये या स्पर्धा क्रिडा प्रेमींनी पसंत केली होती. पहिला सिझन यशस्वी झाल्यानंतर आता दुसरा सिझनची घोषणा करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत भारत पाकिस्तान आमनेसामने असणार आहेत, या सामन्यांची संपूर्ण माहिती वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:09 PM IST
IND vs PAK : भारत - पाकिस्तान आमनेसामने, 'या' दिवशी होणार सामना! वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती
Image Credit: भारत पाकिस्तान आमनेसामने (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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IND vs PAK : भारत - पाकिस्तान आमनेसामने, 'या' दिवशी होणार सामना! वाचा सामन्याची संपूर्ण माहिती
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