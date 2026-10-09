/हॉंगकॉंग सिक्सेस 2026 मध्ये भारत पाक पुन्हा येणार आमनेसामने, पाकिस्तानचा संघ जाहीर

काही दिवसांपूर्वी हॉंगकॉंग सिक्सेस 2026 साठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली होती, या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व भुवनेश्वर कुमार करणार आहे. 30 ऑक्टोबरपासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे, या स्पर्धेमध्ये भारत पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत. हा मोठा सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट चाहते नेहमीच उत्सुक असतात, आता हॉंगकॉंग सिक्सेस 2026 साठी पाकिस्तानचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. आता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानेही आपला संघ अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी, अब्बास आफ्रिदीच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने हॉंगकॉंग सिक्सेस स्पर्धा जिंकली होती आणि आता पाकिस्तानी संघ पुन्हा एकदा त्याच्याच नेतृत्वाखाली मैदानात उतरेल.
गतविजेता पाकिस्तान या स्पर्धेतील आपला पहिला सामना संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) विरुद्ध खेळेल. त्यानंतर त्याच दिवशी गट 'क' मधील दुसऱ्या आणि अंतिम सामन्यात त्यांचा सामना भारताशी होईल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा महत्त्वपूर्ण सामना 30 ऑक्टोबर रोजी मोंग कॉक येथील मिशन रोड मैदानावर खेळला जाईल. पाकिस्तानच्या संघाने 2025 मध्ये झालेल्या हॉंगकॉंग सिक्सेसचे जेतेपद नावावर केले होते. मागील सिझनमध्ये आफ्रिदीने फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने पाच सामन्यांमध्ये प्रभावी स्ट्राइक रेटने 138 धावा केल्या आणि तीन बळी घेतले.
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भारत पाकिस्तान सामन्यांची सर्वांना उत्सुकता असते आता या स्पर्धेमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये 30 ऑक्टोबर रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. यावेळी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांकडे मजबूत संघ असल्याने एक रोमांचक सामना अपेक्षित आहे. हाँगकाँग सिक्सर्स २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात गट फेरीचा सामना खेळला गेला. भारताने 6 षटकांत 4 गडी गमावून 86 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, पावसामुळे खेळ थांबण्यापूर्वी पाकिस्तानने ३ षटकांत ४१ धावा केल्या. डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) पद्धतीनुसार भारताने हा सामना २ धावांनी जिंकला. जरी पाकिस्तानने ही स्पर्धा जिंकली असली, तरी त्यांना भारताविरुद्ध विजय मिळवता आला नाही.
पाकिस्तानचा संघ पुढीलप्रमाणे: अब्बास आफ्रिदी (कर्णधार), अहमद दानियाल, इरफान खान, अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, साद मसूद आणि मुहम्मद शहजाद.
हाँगकाँग षटकार 2026 साठी भारताचा संघ: भुवनेश्वर कुमार (कर्णधार), क्रुणाल पंड्या, नितीश राणा, शशांक सिंग, टी नटराजन, राहुल त्रिपाठी आणि राहुल तेवतिया.