IND vs PAK: ‘लोक काय म्हणतात त्याचा..' गन सेलिब्रेशनवर साहिबजादा फरहानचे निर्लज्ज विधान

Sahibzada Farhan gun firing celebration: आशिया कप सुपर-4 मध्ये आज पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना ‘करो या मरो’ प्रकारचा ठरणार आहे. या लढतीच्या आदल्या दिवशी पाकिस्तानचा फलंदाज साहिबजादा फरहान पत्रकार परिषदेत हजर होता. भारताविरुद्ध (India Vs Pakistan) अर्धशतक झळकावल्यानंतर त्याने केलेल्या गन सेलिब्रेशनबद्दल जेव्हा विचारणा झाली, तेव्हा त्याने स्पष्टपणे सांगितलं की “लोक काय म्हणतात मला फरक पडत नाही.”
फरहानला भारताविरुद्धच्या सामन्यात शून्यावर जीवदान मिळालं होतं. त्यानंतर त्याने 58 धावांची महत्त्वाची खेळी केली. अर्धशतक पूर्ण होताच त्याने बॅटला बंदुकीसारखं धरत गोळीबाराचा इशारा केला. या कृतीवर प्रचंड टीका झाली आणि त्याच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.
पत्रकारांच्या प्रश्नावर फरहान म्हणाला की, “जर तुम्ही त्या षटकारांबद्दल बोलत असाल, तर भविष्यात अजून असे षटकार पाहायला मिळतील. तो सेलिब्रेशन क्षणाचं फळ होतं. मी सहसा अशा प्रकारे आनंद साजरा करत नाही, पण अचानक वाटलं म्हणून केलं. लोक कसं पाहतात, याची मला पर्वा नाही. आम्ही आक्रमक क्रिकेट खेळायलाच पाहिजे, मग समोर भारत असो वा कोणतीही दुसरी टीम.”
भारताविरुद्ध पराभवानंतर पाकिस्तानची फाइनलमध्ये जाण्याची वाट अवघड झाली असली तरी आशा अजून जिवंत आहेत. श्रीलंकेविरुद्ध आज विजय मिळवला, तर त्यांचा आत्मविश्वास परत येईल. त्यानंतर बांग्लादेशविरुद्ध विजय अनिवार्य असेल. बांग्लादेश भारताला हरवेल अशी शक्यता कमी असल्याने पाकिस्तानला आपल्या दोन्ही लढती जिंकणं गरजेचं आहे.
दोन्ही संघांमध्ये आजवर 23 टी20 सामने झाले आहेत. त्यात पाकिस्तानने 13 वेळा आणि श्रीलंकेने 10 वेळा विजय मिळवला आहे. मात्र, मागील 5 सामन्यांमध्ये पाकिस्तानला श्रीलंकेवर मात करता आलेली नाही.
Q1. साहिबजादा फरहानचं गन सेलिब्रेशन वादग्रस्त का ठरलं?
A1. भारताविरुद्ध अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर त्याने बॅटला बंदुकीसारखं धरून गोळीबाराचा इशारा केला. या कृतीवर नफरत पसरवणारी मानसिकता दाखवली जात असल्याची टीका झाली.
Q2. पत्रकार परिषदेत फरहानने या सेलिब्रेशनबद्दल काय सांगितलं?
A2. त्याने स्पष्ट केलं की हा फक्त क्षणाचा आवेश होता, लोक काय विचार करतात याची त्याला पर्वा नाही. तो पुढेही आक्रमक क्रिकेट खेळत राहणार असल्याचं त्याने सांगितलं.
Q3. पाकिस्तानची आशिया कप 2025 फाइनलमध्ये जाण्याची शक्यता काय आहे?
A3. पाकिस्तानला श्रीलंका आणि बांग्लादेश या दोन्ही संघांविरुद्ध विजय मिळवणं आवश्यक आहे. भारताविरुद्ध आधीच पराभव झाल्याने आता प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार आहे.