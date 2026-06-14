/IND vs PAK : पाकिस्तानी खेळाडूंशी हँडशेक करणार का टीम इंडिया? प्रश्नावर हरमनप्रीत कौरचे थेट उत्तर

India vs Pakistan Hand shake Controversy : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना सुरु होणार आहे, या सामन्यावर सर्व क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा असणार आहेत. भारतीय संघ मागील काही दिवसांपासून इंग्लंडमध्ये काही मालिका आणि संघाचे दोन सराव सामने झाले आहेत. आज भारताचा संघ हा त्यांच्या विश्वचषकाच्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहे, टीम इंडियाचा पहिला सामना हा त्यांचे कट्ट प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. मागील काही वर्षामध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण आहे त्यामुळे खेळामध्ये मागील काही स्पर्धामध्ये भारताच्या संघाने पाकिस्तानविरुद्ध हॅन्डशेक करणे टाळले आहे.
रविवारी १४ जून रोजी बर्मिंगहॅममधील एजबास्टन मैदानावर खेळला जाणार आहे. राजकीय मुद्द्यांमुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात बऱ्याच काळापासून कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळली गेलेली नाही, त्यामुळे दोन्ही संघ केवळ बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येच एकमेकांसमोर येतात. भारत पाकिस्तान सामन्याच्या नाणेफेकीच्या वेळी कर्णधारांमध्ये आणि सामना झाल्यानंतर खेळाडूंमध्ये हॅन्डशेक होणार की नाही यावर आता भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने उत्तर दिले आहे.
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2025 मध्ये झालेल्या आशिया कप स्पर्धेपासून भारताच्या संघाने पाकिस्तानविरुद्ध हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला होता. रायझिंग स्टार्स आशिया कप त्याचबरोबर टी20 विश्वचषक, महिला एकदिवसीय विश्वचषकांमध्ये हाच ट्रेंड कायम राहिला. मागील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेमध्ये झालेला एकदिवसीय विश्वचषकात भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने फातिमा सनासोबत देखील हँडशेक केले नव्हते. आता याबद्दल हरमनप्रीत कौरला पत्रकार परिषदेमध्ये विचारण्यात आले यावेळी तिने सांगितले की, "आम्ही इथे क्रिकेटसाठी आहोत आणि आम्ही (संघामध्ये) इतर कोणत्याही गोष्टीबद्दल बोलत नाही," असे हरमनप्रीत पत्रकारांना सांगितले.
खेळाडूंवर असलेल्या दबावाबद्दल सांगताना कर्णधाराने सांगितले की, "एक समर्थक म्हणून क्रिकेट बघायला लागल्यापासून मला हा दबाव जाणवतो आणि आता मी खेळत असल्यामुळे तो अधिकच जाणवतो. पण आम्ही एकमेकांना सांगतो की, या सामन्यांचा आनंद घेणे नेहमीच चांगले असते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा फक्त एक दुसरा सामना आहे," असे हरमनप्रीत म्हणाली.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये हेड टू हेड आकडेवारीबद्दल सांगायचे झाले तर टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताची 13-3 अशी समोरासमोरची कामगिरी आहे आणि महिला टी20 विश्वचषकात 6-2 अशी आघाडी आहे.