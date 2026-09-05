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भारताच्या संघाने पाकिस्तानला दुबईमध्ये लोळवलं, शेजाऱ्यांना रडवलं...! टीम इंडियाने 7 विकेट्सने मिळवला विजय

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये महिला आशिया कप 2026 चा सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने पहिल्या डावामध्ये सामना जिंकला असे म्हंटले तरी वावगे ठरणार नाही. या सामन्यात संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 05, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:41 PM IST
भारताच्या संघाने पाकिस्तानला दुबईमध्ये लोळवलं, शेजाऱ्यांना रडवलं...! टीम इंडियाने 7 विकेट्सने मिळवला विजय
Image Credit: भारताने पाकिस्तानला रडवलं, टीम इंडियाचा 7 विकेट्सने विजय...

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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भारताच्या संघाने पाकिस्तानला दुबईमध्ये लोळवलं, शेजाऱ्यांना रडवलं...! टीम इंडियाने 7 विकेट्सने मिळवला विजय
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