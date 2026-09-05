/भारताच्या संघाने पाकिस्तानला दुबईमध्ये लोळवलं, शेजाऱ्यांना रडवलं...! टीम इंडियाने 7 विकेट्सने मिळवला विजय

India vs Pakista Asia Cup 2026 : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये महिला आशिया कप 2026 चा सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारतीय महिला संघ एक वेगळ्या अंदाजामध्ये पाहायला मिळाला. भारताच्या संघाने पहिल्या डावामध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात सुरुवातीपासूनच दबदबा पाहायला मिळाला होता. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये हा निर्णय पाकिस्तानच्या संघाला चांगलाच महागात पडला, या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत भारताच्या संघाने पाकिस्तानला 55 धावांवर गुंडाळलं. या सामन्यामध्ये भारताने हे लक्ष्य 8.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले आणि भारताच्या संघाने 7 विकेट्स विजय नोंदवून सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे.
या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाने भारतीय गोलंदाजांसमोर गुडघे टेकले. भारत पाकिस्तान सामन्याबद्दलच्या पहिल्या डावाबद्दल सांगायचे झाले तर पाकिस्तानच्या संघ 55 धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानच्या संघासाठी शवाल झुल्फिकार हिने सर्वाधिक 14 धावा केल्या. याव्यतिरिक्त 8 खेळाडू हे 10 धावांचा आकडा देखील पार करु शकले नाहीत. भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर श्री चरणीने संघाला तीन विकेट्स मिळवून दिले. श्री चरणीने 4 ओव्हरमध्ये 7 धावा देत 3 बळी घेतले. भारतीय संघाची युवा गोलंदाज प्रेमा रावतच्या नावावर देखील 3 विकेट्स आहेत. भारताची दिग्गज अष्टपैलू दिप्ती शर्माने संघासाठी 2 विकेट्स नावावर केले तर शेफाली वर्माने संघाला 1 विकट मिळवून दिले.
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भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर भारताच्या संघाने पहिले तीन विकेट्स लवकर गमावले होते. भारताची सलामीवीर फलंदाज शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना या दोघांची लवकर विकेट्स गमावली. शेफाली वर्माने संघासाठी 12 धावा केल्या तर स्मृती मानधनाने संघासाठी 9 धावा करुन विकेट गमावली. प्रतिका रावल आणखी एकदा फेल झाली आणि 4 धावा करुन बाद झाली.
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia's third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Scorecard https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/cCIf6YkiCm
दिप्ती शर्मा आणि भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी खेळ संपवला, दिप्ती शर्माने नाबाद 12 धावा केल्या तर भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 18 धावा करुन शेवटच्या चेंडूवर षटकार टाकून खेळ संपवला.