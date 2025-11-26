English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India vs South Africa 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेचे कोच कोनराडच्या वक्तव्याने पेटला वाद, कुंबळे–स्टेन म्हणाले, 'जेव्हा अहंकार....'

India vs South Africa: गुवाहाटी कसोटीच्या चौथ्या दिवसानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक शुक्री कॉनराड यांनी भारतीय संघाबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. तेव्हापासून ते टीकेचे लक्ष्य आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 26, 2025, 02:13 PM IST
India vs South Africa 2nd Test: दक्षिण आफ्रिकेचे कोच कोनराडच्या वक्तव्याने पेटला वाद, कुंबळे–स्टेन म्हणाले, 'जेव्हा अहंकार....'
Anil Kumble and Dale Steyn slam South Africa coach Shukri Conrad

Anil Kumble and Dale Steyn slam South Africa coach Shukri Conrad: दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध चालू कसोटी मालिकेत दाखवलेली आक्रमकता जशी चर्चेत आहे, तितकाच वाद आता त्यांच्या कोच शुकरी कोनराड यांच्या एका वक्तव्यामुळे पेटला आहे. गुवाहाटी कसोटीच्या चौथ्या दिवसानंतर त्यांनी केलेली एक टिप्पणी भारतीय क्रिकेटप्रेमींना, माजी खेळाडूंना आणि तज्ज्ञांना एका क्षणात चीड आणणारी ठरली. भारताला थकवण्याच्या उद्देशाने पारी उशिरा घोषित केल्याचे सांगताना त्यांनी विरोधी संघाला कमी लेखणारे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील मानले जाणारे शब्द वापरले. आणि तिथूनच मोठा वाद सुरू झाला.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय म्हणाले कोनराड?

दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात 260/5 वर पारी घोषित करून भारतासमोर 549 धावांचा डोंगरासारखा टार्गेट ठेवला होता . खेळ संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत विचारलं गेलं की, एवढं लेट डिक्लेरेशन का? त्यावर कोनराड हसत म्हणाले,  "आम्ही भारताला मैदानावर जितकं जास्त वेळ उभं ठेऊ शकतो तितकं ठेवायचं ठरवलं होतं. आम्हाला पाहायचं होतं की ते ‘ग्रोवेल’ होतात का."

हे ही वाचा: India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया घराच्या मैदानावर 408 धावांनी पराभूत; दक्षिण आफ्रिकेचा ऐतिहासिक विजय

 

‘ग्रोवेल’  शब्दाचा थेट अर्थ

यातील ‘ग्रोवेल’ या शब्दाचा थेट अर्थ 'जमिनीवर चेहरा घालून झुकणे, गुडघे टेकायला भाग पाडणे किंवा एखाद्यापुढे पूर्णतः शरण जाणे. हा शब्द क्रिकेट इतिहासातील एका अत्यंत संवेदनशील वादाशी जोडला जातो. त्यामुळेच चाहते, तज्ज्ञ आणि माजी खेळाडू अधिक चिडले.

1976 चा विवाद पुन्हा जागा

49 वर्षांपूर्वी इंग्लंडचे कर्णधार टोनी ग्रेग यांनी वेस्ट इंडिजविरुद्ध हाच शब्द वापरला होता. यामुळे इंग्रजी–कॅरेबियन क्रिकेट इतिहासातील अत्यंत गरम वातावरण तयार झाले होते कारण तो काळ रंगभेदाचा, गुलामगिरीच्या इतिहासाचा आणि राजकीय तणावाचा होता. त्याच शब्दाचा वापर कोनराड यांनी पुन्हा केल्याने क्रिकेट जगतात जुन्या जखमा पुन्हा कुरवाळल्या गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

हे ही वाचा: IND vs SA: 'आम्ही टीम इंडियाला गुडघे टेकायला..', भारताचा अपमान करत दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाचे वादग्रस्त विधान!

अनिल कुबळेंनी स्पष्ट फटकार

भारतीय क्रिकेटचा शालीन चेहरा म्हणून ओळखले जाणारे अनिल कुंबळे कोनराडच्या शब्दांवर फारच नाराज दिसले. स्टार स्पोर्ट्सवर बोलताना त्यांनी म्हटल,  "क्रिकेटमध्ये हे शब्द इतिहासाने भारलेले आहेत. अशा वेळी विजयाची नशा डोक्यावर जाऊ देऊ नये. टॉपवर असताना शब्दांचा संयम ठेवणं आणि विनम्र राहणं सर्वात महत्त्वाचं आहे." कुंबळे यांनी भर दिला की सामना जिंकणं आणि विरोधी संघाचा अपमान करणं यात मोठा फरक आहे.

डेल स्टेनचाही उघड विरोध

दक्षिण आफ्रिकेचेच दिग्गज वेगवान गोलंदाज डेल स्टेन यांनीही आपल्या देशाच्या कोचला सपोर्ट न करता कोनराडवरच टीकेचा बाण सोडला. स्टेनचं स्पष्ट मत की, "मी या शब्दाच्या वापराचं समर्थन करूच शकत नाही. हे निराशाजनक आहे. शब्द हलकेफुलके असतील, कठोर असतील, यामुळे फरक पडत नाही. अशा भाषेचा क्रिकेटमध्ये काहीही स्थान नाही." त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे वाद आणखी वाढला आहे.

हे ही वाचा: पलाश मुच्छलच्या 'त्या' फोटोंमुळे गोंधळ; स्मृती मंधानासोबत लग्न तुटल्याचा चर्चेत एक्स-गर्लफ्रेंडला केलेल्या प्रपोजलचा Video Viral

सोशल मीडियावर तुफान राग

कोनराड यांच्या विधानानंतर "ग्रोवेल" हा शब्द X, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रेंडिंगला लागला. भारतीय चाहत्यांनी त्यांच्यावर "ओव्हर कॉन्फिडन्स", "अनादर", "अहंकार" अशा शब्दांत टीका केली आहे. काहींनी तर थेट कोनराड यांच्या जाहीर माफीची मागणी सुरू केली आहे.

दक्षिण आफ्रिका जिंकली

 

गुवाहाटीत खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताचा 408 धावांनी पराभव झाला, आणि पाहुण्या संघाने 2-0 ने क्लीन स्वीप करत मालिका जिंकली. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
India Vs South Africa 2nd TestShukri Conradanil kumbleDale Steyn

इतर बातम्या

'ही' आहे मुंबईतली जेजुरी, इथं तळी भरा, भंडाळा उधळ...

मुंबई बातम्या