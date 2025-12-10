India vs SA: बुमराहला 100 वी विकेट देताना अम्पायर्सकडून मोठी चूक? पहिल्या टी-20 सामन्यानंतर वादाला तोंड

India vs SA T20: भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराह मंगळवारी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये किमान 100 विकेट्स घेणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. हा विक्रम करणारा तो एकूण पाचवा खेळाडू आहे. कटकमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरोधात झालेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात 11 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या चेंडूवर बुमराहने हा टप्पा गाठला. दक्षिण आफ्रिकेचा डेवाल्ड ब्रेव्हिस हा त्याचा 100 वा बळी होता. सूर्यकुमार यादवने कव्हरवर त्याचा झेल घेतला. मात्र यावेळी बुमराहने टाकलेल्या चेंडूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं आहे. अम्पायर्सनी फ्रंट-फूट नो-बॉल तपासला, परंतु थर्ड अम्पायरने तो योग्य चेंडू असल्याचं सांगितलं. बुमराहच्या बुटाचा काही भाग क्रिजच्या मागे असल्याने त्यांनी तो निर्णय दिल्याचं सांगितलं जात आहे.
मात्र यानंतर अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी हा नो बॉल असल्याचा दावा केला. समालोचन करणाऱ्या मुरली कार्तिकने, नो-बॉल असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी कॅमेरा अँगल पुरेसा निर्णायक नव्हता आणि संशयाचा फायदा गोलंदाजाला दिला पाहिजे. तथापि, दुसऱ्या समालोचकाने यावर असहमती दर्शविली. पण जरी हा चेंडू नो बॉल दिला असता तरी, बुमराहने 100 विकेट्सचा भीम पराक्रम केलाच असता. कारण 100 व्या ओव्हरच्या पाचव्या चेंडूवर बुमराहने केशव महाराजला बाद करत त्याची दुसरी विकेट मिळवली.
Fair Ball or No Ball pic.twitter.com/tuBfajx8MI
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 9, 2025
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, हार्दिक पंड्याने तुफान फलंदाजी केली. त्याने 28 चेंडूत नाबाद 59 धावा फटकावल्या आणि मंगळवारी झालेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा तब्बल 101 धावांनी पराभव केला. क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतणाऱ्या पंड्याने सहा चौकार आणि चार षटकारांसह भारताला सहा बाद 175 धावांपर्यंत पोहोचवले.
Dewald Brevis is not out it’s no ball pic.twitter.com/FYAEjimhOP
— Prakash (@definitelynot05) December 9, 2025
दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तिलक वर्मा (26) आणि अक्षर पटेल (23) यांनीही फलंदाजीत महत्वपूर्ण योगदान दिलं. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 12.3 षटकांत 74 धावांवर गारद झाला. डेवाल्ड ब्रेव्हिस (22 ) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. दक्षिण आफ्रिकेची टी-20 क्रिकेटमधील ही सर्वात कमी धावसंख्या ठरली.
भारताकडून अर्शदीप सिंग (2/14), वरुण चक्रवर्ती (2/19), जसप्रीत बुमराह (2/17), अक्षर पटेल (2/7), शिवम दुबे (1/1) आणि पंड्या (1/16) अशा सर्वच गोलंदाजांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडी (3/31) आणि लुथो सिपामला (2/38) यांनी पाच विकेट्स घेतल्या.