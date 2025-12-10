English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
India vs SA: बुमराहला 100 वी विकेट देताना अम्पायर्सकडून मोठी चूक? पहिल्या टी-20 सामन्यानंतर वादाला तोंड

India vs SA T20: भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सर्व फॉरमॅटमध्ये किमान 10 विकेट घेणारा पहिला भारतीय गोलंदाज ठरला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 10, 2025, 07:29 AM IST
India vs SA T20: भारतीय गोलंदाज जसप्रीत बुमराह मंगळवारी तिन्ही फॉरमॅटमध्ये किमान 100 विकेट्स घेणारा पहिला भारतीय खेळाडू ठरला आहे. हा विक्रम करणारा तो एकूण पाचवा खेळाडू आहे. कटकमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरोधात झालेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात 11 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या चेंडूवर बुमराहने हा टप्पा गाठला. दक्षिण आफ्रिकेचा डेवाल्ड ब्रेव्हिस हा त्याचा 100 वा बळी होता. सूर्यकुमार यादवने कव्हरवर त्याचा झेल घेतला. मात्र यावेळी बुमराहने टाकलेल्या चेंडूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलं आहे. अम्पायर्सनी फ्रंट-फूट नो-बॉल तपासला, परंतु थर्ड अम्पायरने तो योग्य चेंडू असल्याचं सांगितलं. बुमराहच्या बुटाचा काही भाग क्रिजच्या मागे असल्याने त्यांनी तो निर्णय दिल्याचं सांगितलं जात आहे. 

मात्र यानंतर अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी हा नो बॉल असल्याचा दावा केला. समालोचन करणाऱ्या मुरली कार्तिकने, नो-बॉल असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी कॅमेरा अँगल पुरेसा निर्णायक नव्हता आणि संशयाचा फायदा गोलंदाजाला दिला पाहिजे. तथापि, दुसऱ्या समालोचकाने यावर असहमती दर्शविली. पण जरी हा चेंडू नो बॉल दिला असता तरी, बुमराहने 100 विकेट्सचा भीम पराक्रम केलाच असता. कारण 100 व्या ओव्हरच्या पाचव्या चेंडूवर बुमराहने केशव महाराजला बाद करत त्याची दुसरी विकेट मिळवली.

सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, हार्दिक पंड्याने तुफान फलंदाजी केली. त्याने 28  चेंडूत नाबाद 59 धावा फटकावल्या आणि मंगळवारी झालेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा तब्बल 101 धावांनी पराभव केला. क्वाड्रिसेप्सच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतणाऱ्या पंड्याने सहा चौकार आणि चार षटकारांसह भारताला सहा बाद 175  धावांपर्यंत पोहोचवले.

दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तिलक वर्मा (26) आणि अक्षर पटेल (23) यांनीही फलंदाजीत महत्वपूर्ण योगदान दिलं. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 12.3 षटकांत 74 धावांवर गारद झाला. डेवाल्ड ब्रेव्हिस (22 ) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. दक्षिण आफ्रिकेची टी-20 क्रिकेटमधील ही सर्वात कमी धावसंख्या ठरली. 

भारताकडून अर्शदीप सिंग (2/14), वरुण चक्रवर्ती (2/19), जसप्रीत बुमराह (2/17), अक्षर पटेल (2/7), शिवम दुबे (1/1) आणि पंड्या (1/16) अशा सर्वच गोलंदाजांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला. तत्पूर्वी, दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडी (3/31) आणि लुथो सिपामला (2/38) यांनी पाच विकेट्स घेतल्या.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

India vs SAindia vs south africaJasprit Bumrah

