IND vs SA: 'आम्ही टीम इंडियाला गुडघे टेकायला..', भारताचा अपमान करत दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रशिक्षकाचे वादग्रस्त विधान!

India vs South Africa 2nd Test: चौथ्या दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक शुक्री कॉनराड यांनी भारताविषयी धक्कदायक विधान केलं आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 26, 2025, 10:05 AM IST
south africa head coach bold statement on declaration said wanted india to grovel

Shukri Conrad grovel Remark: भारत आणि साउथ आफ्रिका यांच्यातील टेस्ट मालिका सध्या अत्यंत निर्णायक टप्प्यात आहे. गुवाहाटीमध्ये सुरु असलेल्या दुसऱ्या टेस्टमध्ये भारतीय संघ संकटात सापडला आहे. पण या पराभवाच्या शक्यतेपेक्षा जास्त चर्चा होत आहे ती म्हणजे साउथ आफ्रिकेचे हेड कोच शुक्री कॉनरॉड यांनी भारतीय संघाबद्दल केलेले वादग्रस्त वक्तव्य. त्यांच्या शब्दांतून असा संकेत मिळतो की त्यांनी भारतीय संघाबद्दलचा आदर पूर्णपणे बाजूला ठेवून उध्दटपणे बोलण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतीय संघ अपयशाच्या उंबरठ्यावर

चौथ्या दिवसाचा खेळ संपताना भारताचा स्कोर 27/2 इतका होता. सामना वाचवण्यासाठी किंवा चमत्कारिक विजयासाठी भारतीय संघासमोर तब्बल 522 धावांचे आव्हान आहे. पाचव्या दिवशी 90 ओव्हर्स कायम उभे राहणे हे कोणत्याही संघासाठी अशक्यप्राय आहे. उर्वरित आठ विकेट्स सांभाळत हे डोंगराएवढे लक्ष्य गाठणे म्हणजे क्रिकेट इतिहासातील चमत्कारच ठरले असते.

न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर व्हाइटवॉश झाल्यानंतर भारतावर साउथ आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत दबाव दुप्पट वाढला आहे. गौतम गंभीर यांच्या कोचिंगनंतर भारतीय संघ घरच्या अटींमध्ये संघर्ष करताना दिसत आहे.

शुक्री कॉनरॉड यांच्याकडून भारताचा थेट अपमान?

साउथ अफ्रिकेचे मुख्य प्रशिक्षक कॉनराड म्हणाले की, “आमची इच्छा होती की भारतीय संघ जितका जास्त वेळ मैदानात राहील तितकं चांगलं. आम्हाला त्यांना अशा परिस्थितीत आणायचं होतं जिथे ते अक्षरशः गुडघ्यावर यावेत. (हे वाक्य मी उधार घेतोय.) आम्ही सामन्याला त्यांच्या आवाक्याबाहेर नेऊ इच्छित होतो.” कॉनराड यांनी यासाठी ‘ग्रोवेल’ हा शब्द वापरल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

या वक्तव्यामुळे भारतीय चाहत्यांमध्ये संताप उसळला आहे. क्रिकेटतज्ज्ञांचा दावा आहे की विरोधी संघाबद्दल असा अपमानास्पद सूर क्वचितच ऐकायला मिळतो.

डाव का घोषित केला नाही?

गुवाहाटी कसोटीच्या चौथ्या दिवसाच्या खेळानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे मुख्य प्रशिक्षक शुक्री कॉनराड यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेदरम्यान, त्यांना विचारण्यात आले की ५०० धावांची आघाडी असूनही त्यांनी डाव का घोषित केला नाही. यावर उत्तर देताना, प्रोटीजचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणाले, 'आम्हाला टीम इंडियाने भीक मागावी अशी इच्छा होती'.

साउथ आफ्रिका विजयाच्या मार्गावर?

पहिल्या डावात प्रचंड आघाडी घेतल्यानंतर साउथ आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात 260/5 वर डिक्लेअर करत भारतीय संघाला केवळ एकच मार्ग ठेवला तो म्हणजे संघाला पाच सत्रांमध्ये ऑल आऊट करणे आणि मालिका 2-0 ने जिंकणे. सध्या परिस्थिती पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने आहे. चौथ्या दिवसाच्या अखेरच्या क्षणी भारताचे दोन विकेट काढून त्यांनी सामना आपल्या पकडीत घट्ट केला आहे.

‘ग्रोवेल’ शब्दाचे नेमके अर्थ काय?

शुक्री कॉनरॉड यांनी वापरलेला ‘ग्रोवेल’ हा शब्द साधा नाही. याचा अर्थ—

  • विरोधकाला शरण आणणे,
  • दमवून टाकणे,
  • पोटावर पडून पूरेपूरी नम्रता किंवा कमजोरी दाखवणे,
  • कोणाला पूर्ण वर्चस्वाखाली आणणे  

असा होतो. त्यामुळे हा शब्द वापरताना त्यांनी नेमके काय अभिप्रेत ठेवले होते, यावरही चर्चा सुरू आहे. अनेकांना वाटते की हे वक्तव्य केवळ क्रिकेट व्यूहरचनेपुरते मर्यादित नसून त्यात भारतीय संघाबद्दलचा अनादर लपलेला आहे.

भारतीय संघासाठी पुढील आव्हान काय?

  • पहिल्या सत्रात टिकून राहणे सर्वात मोठे आव्हान
  • टॉप ऑर्डरवर मोठी जबाबदारी
  • विकेट जसजशी झिजेल तसतसा बॉल अधिक खतरनाक
  • ड्रॉ साध्य करणेही मोठे यश ठरणार
  • विजयाची शक्यता जवळपास नगण्य

भारतीय संघाला आता धैर्य, जिद्द आणि मानसिक मजबूतपणा दाखवावा लागणार आहे. 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

Ind vs SASouth Africa CoachCricket News

