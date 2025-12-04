भारताच्या पराभवाने 2 प्लेअर्सचं करिअर संपवलं? आता टीम इंडियात कधीच स्थान नाही? 'ही' खेळी ठरली खलनायक

India vs South Africa: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेदरम्यानच्या मालिकेत समावेश नसलेल्या दोन खेळाडूंचं टेन्शन वाढवणारी बातमी सध्या चर्चेत आहे. भारताला मागील बऱ्याच काळापासून सतावत असलेला एक प्रश्न या माध्यमातून मार्गी निघण्याची शक्यात आहे. दुसऱ्या सामन्यात न खेळलेल्या दोन भारतीय खेळाडूंना त्यांच्याच सहकाऱ्याने केलेली महागात पडू शकते. नेमकं प्रकरण काय पाहूयात...
संधीचं सोनं करणं काय असतं याचं प्रात्यक्षिक बुधवारी झालेल्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात पाहायला मिळालं. मूळचा पुणेकर असलेल्या ऋतुराज गायकवाडला मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात संधी मिळाली आणि त्याने या संधीचं सोनं करत खणखणीत शतक झळकावलं. तब्बल दोन वर्षानंतर ऋतुराज भारतीय एकदिवसीय संघात खेळत होता. त्याने अवघ्या 77 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलं. हे ऋतुराजचं एकदिवसीय सामन्यातील पहिलं शतक ठरलं.
ऋतुराज हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वेगवान शतक झळकावणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे. पहिल्या स्थानी यूसुफ पठाण असून त्याने 2011 मध्ये सेंच्युरिअनच्या मैदानावर 68 चेंडूंमध्ये शतक झळकावलेलं. रायपुरमधील एकदिवसीय सामन्यामध्ये विराट कोहलीने 102 धावा केल्या. विराट आणि ऋतुराजने 195 धावांची पार्टनरशीप केली. त्यांच्या या दमदार फलंदाजीच्या जोरावरच भारताला 5 बाद 358 धावांपर्यंत मजल मारता आली.
मात्र दक्षिण आफ्रिकेने या धावांचा यशस्वीपणे पाठलाग केला. एडन मार्करमने झळकावलेलं दमदार शतक, मॅथ्यू ब्रीट्जकेने 68 आणि डेवाल्ड ब्रेविसने झळकावलेली अर्धशतकांबरोबरच टेम्बा बावुमाने केलेल्या 48 धावांमुळे 4 चेंडू आणि 4 विकेट शिल्लक असतानाच दक्षिण आफ्रिकेने सामना खिशात टाकला. आता मालिका 1-1 च्या बरोबरीत असून शनिवारी म्हणजेच 6 डिसेंबरला विशाखापट्टनम् येथे मालिकेतील तिसरा निर्णायक सामना होत आहे.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी जेव्हा संघ जाहीर करण्यात आला तेव्हा ऋतुराज गायकवाड कोणत्या क्रमांकावर खेळणार याबद्दल संभ्रम होता. गायकवाडला रांचीच्या सामन्यात चांगली कामगिरी करता आली नाही, त्याने केवळ 8 धावा केल्या. मात्र, रांचीमध् तयाची बॅट तळपली आणि त्याने 83 चेंडूत 105 धावांची खेळी खेळली. श्रेयस अय्यर बऱ्याच काळापासून भारतासाठी एकदिवसीय सामन्यांमध्ये या क्रमांकावर खेळत आहे. ऋषभ पंत देखील या क्रमांकासाठी एक प्रबळ दावेदार होता, परंतु आता पंतची सध्या तरी लवकर संघात खेळण्याची शक्यता कठीण आहे. विशाखापट्टणममधील सामन्यात गायकवाड खेळणे निश्चित आहे. जर भारताने रायपूरमध्ये सामना जिंकला असता आणि मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली असती तर पंतला संधी मिळाली असती, परंतु आता त्याच्यासाठी ते कठीण आहे. शिवाय, जर गायकवाडने विशाखापट्टणममध्ये शानदार खेळी खेळली तर श्रेयससाठी समस्या निर्माण होऊ शकते.
अर्धात ही सध्याची तरतूद असली तरी भविष्याचा विचार करता ऋतुराज चौथ्या क्रमांकावरील जागा सहज घेऊ शकतो हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र श्रेयस अन् पंतला ऋतुराजच्या उत्तम कामगिरीमुळे संधी मिळाली नाही तर दोघांचं करिअर संपल्यात जमा असल्याची चर्चा आहे.
1 जानेवारी 2024 ते 3 डिसेंबर 2025 दरम्यान चौथ्या क्रमांकावर असलेला भारताचा सर्वात यशस्वी एकदिवसीय फलंदाज श्रेयस अय्यर आहे. त्याने 11 सामन्यांमध्ये 10 डावात 49.60 च्या सरासरीने आणि 89.53 च्या स्ट्राईक रेटने 496 धावा केल्या आहेत. पंतने एका सामन्यात 6 धावा, वॉशिंग्टन सुंदरने 5 धावा आणि शिवम दुबेने एकदा सामन्यात शून्य धावा केल्या आहेत. दरम्यान, गायकवाडने चौख्या क्रमांकावर असलेल्या 2 सामन्यात 113 धावा केल्या आहेत.