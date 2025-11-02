English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND W vs SA W Final : 'रिझर्व डे' च्या दिवशीही पाऊस पडला तर ट्रॉफी कोणाला मिळणार? जाणून घ्या नियम

IND W vs SA W Final Rain: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील अंतिम सामन्यात (ICC Women's World Cup 2025) पावसामुळे व्यत्यय आला आहे. पावसामुळे विश्वचषक अंतिम सामन्याचे नियम काय आहेत?  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 2, 2025, 05:23 PM IST
IND W vs SA W Final : 'रिझर्व डे' च्या दिवशीही पाऊस पडला तर ट्रॉफी कोणाला मिळणार? जाणून घ्या नियम

IND W vs SA W Final Rain Update: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकामधील महिला विश्वचषक अंतिम सामन्यात पावसाने खोडा घातला आहे. आता सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे, पाऊस थांबला नाही, तर विजेता कोण ठरणार? नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर हा फाइनल सामना खेळवला जाणार होता. सेमीफायनलमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला होता, तर दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश मिळवला. मात्र, फाइनल सामन्याच्या टॉसमध्येच पावसामुळे विलंब झाला. आता सगळ्यांच्या नजरा हवामानावर खिळल्या आहेत.

काय आहे नियम?

जर आज पावसामुळे सामना खेळवता आला नाही, तर उद्या म्हणजेच 3 नोव्हेंबर रोजी रिझर्व डे ठेवण्यात आला आहे. आयोजकांकडून आज किमान 20-20 षटकांचा सामना घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 20 षटकांच्या सामन्याचा कट-ऑफ टाइम रात्री 9:08 असा निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजे, जर रात्री 9 वाजून 8 मिनिटांपर्यंत पाऊस थांबला, तर सामना शक्य आहे.

 

मात्र, सामना सुरू झाल्यानंतर पुन्हा पाऊस आला, तर सामना थांबवावा लागेल आणि मग रिझर्व डेचा वापर केला जाईल. आयसीसीची प्राथमिकता आजच निकाल लागावा, अशी आहे. पण जर सामना सुरूच होऊ शकला नाही, तर तो रिझर्व डेवर म्हणजे उद्या खेळवला जाईल.

रिझर्व डेवरही पाऊस झाला, तर काय होईल?

जर उद्या म्हणजे 3 नोव्हेंबर रोजीही पावसामुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे सामना खेळवता आला नाही, तर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांना संयुक्त विजेता घोषित केले जाईल. महिला विश्वचषकाच्या इतिहासात असा प्रसंग आजवर कधीच घडलेला नाही.

आजवर फक्त ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि न्यूझीलंड या तिन्ही संघांनीच महिला विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे. टीम इंडिया यापूर्वी दोनदा अंतिम फेरीत पोहोचली होती, मात्र किताब जिंकण्यात अपयशी ठरली. तर दक्षिण आफ्रिकेने 2025 मध्ये पहिल्यांदाच फाइनलमध्ये प्रवेश केला आहे.

 

दोन्ही संघांचे प्लेईंग इलेव्हन

भारत: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), शेफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणानी, रेणुका सिंह ठाकूर, स्नेह राणा, हरलीन देओल, अरुंधती रेड्डी, उमा छेत्री.

दक्षिण आफ्रिका: लॉरा वूल्वार्ड्ट (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मरिजन कॅप, सिनालो जाफ्ता, एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे, काराबो मेसो.

