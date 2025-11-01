Women ODI World Cup 2025 Final: अंतिम सामन्यापूर्वी, या 'गोष्टी'मुळे टीम इंडियाचा वाढला ताण, पुन्हा स्वप्न भंग?

Women ODI World Cup 2025 Final: महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चा तो क्षण अखेर आला आहे, ज्याची सर्व भारतीय चाहत्यांना आतुरतेने प्रतीक्षा होती. काही तासांनंतर नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खिताबी सामना रंगणार आहे. पण या निर्णायक लढतीच्या आधी एक गोष्ट टीम इंडियाच्या डोक्याला मोठी चिंता देत आहे आणि ती म्हणजे गेल्या 20 वर्षांचा अपयशाचा इतिहास. गेल्या दोन दशकांत भारताने वर्ल्ड कप सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेला एकदाही पराभूत केलेले नाही. हा आकडा पाहून चाहत्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. शेवटचा विजय भारताने 2005 साली मिळवला होता. त्यापूर्वी 1997 आणि 2000 मध्येही भारतीय महिलांनी आफ्रिकन संघावर मात केली होती. मात्र 2005 नंतर वर्ल्ड कपमध्ये या दोन संघांमध्ये झालेल्या प्रत्येक सामन्यात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.
सध्याच्या वर्ल्ड कपच्या लीग फेरीतदेखील दक्षिण आफ्रिकेने भारतावर विजय मिळवला होता. त्यामुळे या फायनलपूर्वी भारतीय संघावर मानसिक दबाव स्पष्ट दिसतो आहे.
वनडे वर्ल्ड कपच्या इतिहासात भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेतील सहा सामन्यांत दोघांनी तीन-तीन विजय मिळवले आहेत. भारताला शेवटचा विजय 2005 मध्ये मिळाला होता, त्यानंतर आफ्रिकेने सलग तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे या फायनलमध्ये भारत जुना रेकॉर्ड मोडून नवा इतिहास रचेल का, हे पाहणे रोमांचक ठरणार आहे.
दोन्ही संघांनी आतापर्यंत एकूण 34 वनडे सामने खेळले आहेत. त्यापैकी भारताने 20 विजय मिळवले तर दक्षिण आफ्रिकेने 13 एक सामना अनिर्णित राहिला होता.
भारतीय महिला संघ तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पोहोचला आहे. 2005 आणि 2017 मध्ये त्यांना अंतिम फेरीत पराभव स्वीकारावा लागला होता. विशेषतः 2017 मध्ये इंग्लंडकडून मिळालेल्या पराभवाची खंत अजूनही संघाला आहे. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेची महिला टीम पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप फायनलमध्ये उतरते आहे, त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे.
या निर्णायक सामन्यात भारतीय महिला संघ 20 वर्षांचा अपयशाचा इतिहास मिटवून पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद जिंकेल का, याकडे संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं लक्ष लागलं आहे.