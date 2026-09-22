/आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचा कबड्डीत पुन्हा दणदणीत विजय; कोरियाचा 63-31 असा धुव्वा

आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय पुरुष कबड्डी संघाची विजयी घोडदौड कायम आहे. ग्रुप ए मधील दुसऱ्या सामन्यात भारताने दक्षिण कोरियाचा तब्बल 63-31 असा पराभव करत स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय नोंदवला. सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करणाऱ्या भारतीय संघाने सामन्यावर पूर्ण वर्चस्व राखले. तीन ऑलआउट्ससह भारताने कोरियाला कोणतीही मोठी संधी दिली नाही.
आइची येथील टोकाई सिटिझन्स जिम्नॅशियममध्ये मंगळवारी झालेल्या या सामन्यात कर्णधार सुनील कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहिल्याच मिनिटापासून आपला दबदबा निर्माण केला. भारतीय संघातील रेडर्स आणि डिफेंडर्सनी एकत्रितपणे शानदार कामगिरी करत कोरियाचे आक्रमण रोखून धरले.
भारताच्या रेडिंग विभागाने सामन्यात सातत्याने गुणांची कमाई केली. भारतीय संघाला तब्बल 38 आउट पॉइंट्स मिळाले, तर दक्षिण कोरियाला 23 आउट पॉइंट्सवर समाधान मानावे लागले. दुसरीकडे, भारतीय बचावफळीनेही अचूक टॅकल्स करत कोरियन रेडर्सना गुण मिळवण्यापासून रोखले.
सामन्याच्या पहिल्या हाफमध्ये भारताने आपला खेळ अधिक आक्रमक केला. ब्रेकपर्यंत भारताने 34-14 अशी मोठी आघाडी घेतली होती. पहिल्या हाफमध्ये भारतीय संघाच्या खात्यात 23 आउट पॉइंट्स आणि सात बोनस पॉइंट्स जमा झाले. याच कालावधीत भारताने दोन वेळा कोरियावर ऑलआउट लादला. कोरियाच्या रेडर्सना भारतीय बचावफळीसमोर फारशी चमक दाखवता आली नाही. पहिल्या हाफमध्ये त्यांना केवळ 10 टच पॉइंट्स मिळवता आले. त्यामुळे मध्यंतरापर्यंत सामन्याचे पारडे पूर्णपणे भारताच्या बाजूने झुकले होते.
दुसऱ्या हाफमध्ये कोरियाने काहीसा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र भारतीय संघाने त्यांना सामन्यात पुनरागमनाची संधीच दिली नाही. भारताने दुसऱ्या हाफमध्ये आणखी 29 गुण आपल्या खात्यात जमा केले. यामध्ये आणखी एका ऑलआउटचा समावेश होता. कोरियाने दुसऱ्या हाफमध्ये 17 गुण मिळवले, मात्र भारताने निर्माण केलेली मोठी आघाडी कमी करण्यासाठी ते पुरेसे ठरले नाही. अखेर भारताने सामना 63-31 असा सहज जिंकत स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
या विजयासह भारताने ग्रुप ए मध्ये आपली स्थिती मजबूत केली आहे. भारतीय संघाने आतापर्यंत यजमान जपान आणि दक्षिण कोरिया या दोन्ही संघांना पराभूत केले आहे. त्यामुळे भारताच्या सुवर्णपदक बचावाच्या मोहिमेला दमदार सुरुवात झाली आहे.
भारताचा पुढील सामना 23 सप्टेंबरला बांगलादेशविरुद्ध होणार आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात मागील दहा आवृत्त्यांपैकी तब्बल नऊ वेळा सुवर्णपदक जिंकलेल्या भारतीय पुरुष कबड्डी संघाचे यंदाही सुवर्णपदकावर लक्ष आहे.