/टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये कोणाशी भिडणार? उपांत्य फेरीचं चित्र स्पष्ट, वाचा संपूर्ण माहिती

भारताचा अफगाणिस्तानविरुद्ध सामना रद्द झाल्यानंतर टीम इंडिया आता थेट सेमीफायनलचा सामना खेळताना दिसणार आहे. आशियाई खेळाचे सर्व क्वार्टर फायनलचे सामने रद्द करण्यात आले, त्यामुळे चारही सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर आता चार सेमीफायनलमध्ये खेळणारे संघ हे रॅंकिंगच्या आधारावर खेळताना दिसणार आहेत. श्रीलंका विरुद्ध नेपाळ यांच्यामध्ये सामना होणार होता पण तो सामना रद्द झाला आणि त्यामुळे श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाची रॅंकिंग जास्त असल्यामुळे श्रीलंकेचा संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरला आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये आशियाई खेळ 2026 चा सेमीफायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे.
हा सामना भारताच्या संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे कारण जो संघ सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये विजय मिळवणार तो संघ गोल्ड मेडल सामन्यामध्ये खेळेल. आजच्या पहिल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यासोबतच बांगलादेश आणि मलेशिया यांच्यात होणारा चौथा आणि अंतिम उपांत्यपूर्व सामनाही पावसामुळे रद्द झाला. चांगल्या मानांकनामुळे बांगलादेश उपांत्य फेरीत पोहोचला होता. याचा अर्थ आता पहिला उपांत्य सामना पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात खेळला जाईल. भारताचा श्रीलंकेविरुद्ध सामना हा 1 ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे.
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भारताने शेवटचे सुवर्णपदक चीनमधील हांगझू येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकले होते. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेटचा समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्यावेळी ऋतुराज गायकवाड भारतीय संघाचे नेतृत्व करत होता. पावसामुळे बाधित झालेल्या अंतिम सामन्यात, भारताने आपल्या श्रेष्ठ मानांकनाच्या आधारावर फलंदाजी न करता सुवर्णपदक जिंकले. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने १८.२ षटकांत ५ गडी गमावून ११२ धावा केल्या होत्या, त्यानंतर पाऊस आल्याने सामना रद्द करण्यात आला.
भारताचा संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी
श्रीलंकेचा संघ : सहान अराचिग्गे (कर्णधार), एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सोहन डी लिवरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), बिनुरा फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, थारिंडु रत्नायके, दुशान हेमंथा, सिनेथ जयवर्धने, चमिका करुणारत्ने, गरुका संकेथ, वानुजा सहन, नुवान तुषारा, विजयकांत व्यासकांत