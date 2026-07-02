/श्रीलंका दौऱ्यासाठी बीसीसीआयने केली घोषणा! वाचा कसोटी मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक...

India vs Sri lanka Test : भारताचा संघ हा इंग्लंड दौऱ्यावर आहे, टीम इंडिया आता इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळणार आहे. तर त्याचबरोबर इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेचे देखील आयोजन केले आहे. त्यामुळे आता पुढील काही दिवस टीम इंडियाचे व्यस्त वेळापत्रक पाहायला मिळणार आहे. टीम इंडियाचे मागील काही दिवसांपासून सातत्याने सामने पाहायला मिळत आहेत. भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यानंतर श्रीलंकेला जाणार आहे यामध्ये टीम इंडिया दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. आता बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या श्रीलंका दौऱ्यासाठी टीम वेळापत्रक जाहीर केले आहे. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या या मालिकेच्या संदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये दिली आहे.
भारतीय संघाची आगामी कसोटी मालिका ही यसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्रासाठी महत्वाची असणार आहे. यामध्ये दोन्ही संघासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे, ज्यामध्ये दोन्ही संघ महत्त्वपूर्ण गुण मिळवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने आता या मालिकेसाठी वेळापत्रक जाहीर केले आहे या मालिकेमध्ये दोन सामने कधी आणि कुठे खेळवले जाणार आहेत याबद्दल वाचा.
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भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये होणाऱ्या कसोटी मालिकेचा पहिला सामना हा गॉल येथे खेळला जाईल, तर दुसरा कसोटी सामना 23 ऑगस्टपासून कोलंबो येथे खेळला जाईल. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्याला सुरुवात ही 15 ऑगस्टपासून सुरुवात होणार आहे. पहिला कसोटी सामना 15 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान ऐतिहासिक गॉल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. तर दुसऱ्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर कसोटी सामना 23 ते 27 ऑगस्ट दरम्यान कोलंबोच्या सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) येथे खेळला जाईल. भारतीय वेळेनुसार हे दोन्ही सामने सकाळी 10.00 वाजता सुरु होणार आहेत.
Mark your calendars— BCCI (@BCCI) July 2, 2026
Presenting #TeamIndia's schedule for the two-match Test series against Sri Lanka, starting August #SLvIND pic.twitter.com/FoUEaUb3Qe
भारताच्या संघाने 2025 च्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळली होती यामध्ये टीम इंडियाला 2-0 असा पराभवाचा सामना करावा लागला होता. वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी टीम इंडियाला आगामी मालिकांमध्ये विजय मिळवणे अनिवार्य असणार आहे. तर नुकत्याच झालेल्या अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी मालिकेमध्ये टीम इंडियाने विजय मिळवला आहे परंतु तो सामना जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा भाग नव्हता, कारण अफगाणिस्तानचा डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या 9 संघांमध्ये समावेश नाही.
पहिला कसोटी सामना - 15 - 19 ऑगस्ट - गॉल इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम (जीआयसीएस) - गॉल
दुसरा कसोटी सामना - 23 - 27 ऑगस्ट - सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) - कोलंबो