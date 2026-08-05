/टीम इंडिया पोहोचली श्रीलंकेत! टेस्ट सीरिजपूर्वी खेळणार सराव सामना, पाहा श्रीलंका दौऱ्याचं संपूर्ण शेड्युल

IND VS SL Test Series Warm Up Match : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाणार आहे. या सीरिजसाठी टीम इंडियाचा संघ कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वात मंगळवारी श्रीलंकेला रवाना झालाय. 15 ऑगस्ट रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात पहिल्या टेस्ट सामन्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सराव टेस्ट सामना सुद्धा खेळवला जाणार आहे. आधी सराव सामना हा चार दिवसांचा होणार होता मात्र तो आता तीन दिवसांचा करण्यात आलाय. तेव्हा भारतीय संघाचं श्रीलंका दौऱ्यातील शेड्युल कसं असणार याविषयी माहिती घ्या.
भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिजसाठी भारतीय संघ श्रीलंकेत दाखल झाला असून यांच्यात 7 ते 9 ऑगस्ट दरम्यान सराव टेस्ट सामना खेळवला जाईल. खूप दिवसांनी भारतीय संघ टेस्ट सामना खेळणार आहे. आधी हा सामना चार दिवसांचा होणार होता, मात्र आता तो तीन दिवसांचा होईल. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ टेस्ट सामना खेळण्यासाठी उतरणार आहे. सकाळी 10 वाजता सराव सामन्याला सुरुवात होणार असून नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब मैदान, कोलंबो येथे हा सामना होईल.
भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात आहे. 15 ते 19 ऑगस्ट रोजी पहिला सामना खेळवला जाणार असून सकाळी 10 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. यापूर्वी 15 ऑगस्ट रोजी सामन्याच्या अर्धातास अगोदर टॉस पार पडेल. पहिला टेस्ट सामना गाले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गाले येथे खेळवला जाईल. 23 ते 27 ऑगस्ट रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका टेस्ट सीरिजचा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना सुद्धा सकाळी 10 वाजता सुरु होईल. सिंहालीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो येथे हा सामना खेळवला जाईल.
2 Tests Vs Sri Lanka (A).Mufaddal Vohra (mufaddal_vohra) August 4, 2026
2 Tests Vs New Zealand (A).
5 Tests Vs Australia (H).
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शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.