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टीम इंडिया आशिया कपच्या पहिल्या सामन्यासाठी सज्ज, वाचा Live Streaming संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

आशिया ट्रॅाफीमध्ये भारताचा संघ हा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली रविवारी खेळताना दिसणार आहे. टीम इंडियाचा हा पहिला सामना भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 29, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:03 PM IST
टीम इंडिया आशिया कपच्या पहिल्या सामन्यासाठी सज्ज, वाचा Live Streaming संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर
Image Credit: महिला आशिया कप 2026 थेट प्रक्षेपण (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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