/टीम इंडिया आशिया कपच्या पहिल्या सामन्यासाठी सज्ज, वाचा Live Streaming संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

भारतीय महिला संघ 30 ऑगस्टपासून आशिया कपच्या स्पर्धेला सुरुवात करणार आहे. भारताचा संघ हा पहिला सामना थायलंडविरुद्ध खेळणार आहे, टीम इंडियाला कोणत्याही संघाला हलक्यात घेणे महागात पडू शकते. भारताच्या संघाचा टी20 विश्वचषकात निराशाजनक कामगिरी राहिली होती, त्यामुळे संघ हा लीग टप्प्यातूनचा बाहेर झाला होता, त्यामुळे टीमच्या खराब कामगिरीमुळे सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आशिया ट्रॅाफीमध्ये भारताचा संघ हा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली रविवारी खेळताना दिसणार आहे. टीम इंडियाचा पहिलाच सामना आहे त्यामुळे संघाला पहिल्या सामन्यामध्ये मोठ्या विजयाने या स्पर्धेची सुरुवात करण्याच्या इराद्यात असेल.
मागील दशकामध्ये भारताच्या संघाचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. भारताने 2016-17 पासून झालेल्या स्पर्धेच्या पाच टी20 आंतरराष्ट्रीय सिझनमध्ये तीन वेळा संघाने विजेतेपद नावावर केले आहे. पण अलीकडे झालेल्या स्पर्धामध्ये संघाची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. भारताच्या संघाची टी20 क्रिकेटमध्ये निराशाजनक कामगिरी राहिली आहे, 16 आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत यामध्ये भारताला नऊ सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. शेवटचा पराभव नुकत्याच झालेल्या महिला टी20 विश्वचषक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झाला होता.
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टीम इंडिया सध्या दोन मोठ्या आशियाई स्पर्धांमध्ये खेळण्याची तयारी करत आहे. आशिया कपनंतर लगेचच जपानमध्ये आशियाई खेळ होणार आहेत. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये भारत विजेतेपदासाठी एक प्रबळ दावेदार म्हणून सुरुवात करेल. आशिया ट्रॅाफीमध्ये आठ संघ सहभागी होणार आहेत, हे आठ संघ दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहेत. भारताला थायलंड, हाँगकाँग आणि पाकिस्तानसोबत 'अ' गटात स्थान देण्यात आले आहे.
भारत विरुद्ध थायलंड यांच्यामध्ये सुरु होणारा सामना हा 30 ऑगस्ट रोजी दुबई इंटरनेशनल मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला सुरुवात भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 8.00 होणार आहे, तर या सामन्याचे नाणेफेक हे 7.30 वाजता होईल. या सामन्याचे टेलिव्हिजनवर प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहायला मिळणार आहे तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर पाहता येणार आहे.
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उप-कर्णधार), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकिपर), गुणालन कमलिनी (विकेटकिपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा, क्रांती गौड, प्रेमा रावत, अरुंधती रेड्डी, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, रेणुका सिंग ठाकूर, राधा यादव