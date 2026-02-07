English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND vs USA Free LIVE Streaming: भारत विरुद्ध अमेरिका सामना रंगणार आज! जाणून घ्या कधी, कुठे आणि Free लाईव्ह कसा पाहायचा

IND vs USA Free LIVE Streaming: भारत विरुद्ध अमेरिका सामना रंगणार आज! जाणून घ्या कधी, कुठे आणि Free लाईव्ह कसा पाहायचा

T20 World Cup 2026 India vs USA Free LIVE Streaming (भारत विरुद्ध यूएसए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स): 2026 च्या टी20 विश्वचषकातील तिसरा सामना भारत आणि अमेरिका यांच्यात वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना तुम्ही कधी आणि कुठे फ्री मध्ये लाईव्ह पाहू शकता याबद्दल जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 7, 2026, 01:43 PM IST
IND vs USA Free LIVE Streaming: भारत विरुद्ध अमेरिका सामना रंगणार आज! जाणून घ्या कधी, कुठे आणि Free लाईव्ह कसा पाहायचा
T20 World Cup 2026 India vs USA Free LIVE Streaming

IND vs USA Live Streaming:  T20 वर्ल्ड कप 2026 मधील भारताचा पहिला सामना आज अमेरिकेविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा स्पर्धेतील तिसरा सामना असून, मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून लढत रंगणार आहे. हा सामना लाईव्ह कुठे पाहता येईल, टीव्ही आणि मोबाईलवर मोफत पाहण्याचे पर्याय कोणते आहेत, याची सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत असून, पहिल्याच दिवशी ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने खेळवले जात आहेत. त्यापैकी एक सामना भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणार आहे. स्पर्धेपूर्वी इंडिया ‘A’ संघ आणि अमेरिका यांच्यात एक सराव सामना खेळवण्यात आला होता, ज्यात अमेरिकेच्या संघाने भारताला चांगलीच झुंज दिली होती. त्यामुळे ग्रुप स्टेजमधील ही लढतही चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

विजेते पदासाठी टीम इंडिया

भारत हा संघ या स्पर्धेत गतविजेते म्हणून मैदानात उतरणार आहे. 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने T20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. यंदा सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघ पुन्हा एकदा ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने खेळणार आहे. दुसरीकडे, अमेरिका संघ या स्पर्धेत धक्कादायक निकाल लावण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि काही मोठ्या संघांना अडचणीत टाकण्याची त्यांची तयारी आहे.

 

IND vs USA सामना कधी सुरू होणार?

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल. टॉस याआधी अर्धा तास म्हणजेच 6:30 वाजता होणार आहे.

IND vs USA सामना लाईव्ह कुठे पाहता येईल?

या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल. तसेच मोबाईल, टॅब किंवा स्मार्ट टीव्हीवर जिओ हॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. इंटरनेट डेटा वापरून तुम्ही हा सामना कुठेही पाहू शकता.

मोफत लाईव्ह प्रसारण कसे पाहायचे?

भारत विरुद्ध अमेरिका हा सामना डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवर मोफत पाहता येणार आहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये डीडी स्पोर्ट्स केवळ भारताच्या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रेक्षकांकडे फ्री डिश किंवा DD फ्री डिश कनेक्शन आहे, ते भारताचे सर्व सामने कोणतेही शुल्क न भरता टीव्हीवर पाहू शकतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICCT20 World CupT20 World Cup 2026T20 World Cup 2026IND

इतर बातम्या

'आगोदर एसटीच्या...', भाडेवाढीची मागणी करणाऱ्या अध...

महाराष्ट्र बातम्या