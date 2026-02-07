IND vs USA Free LIVE Streaming: भारत विरुद्ध अमेरिका सामना रंगणार आज! जाणून घ्या कधी, कुठे आणि Free लाईव्ह कसा पाहायचा

IND vs USA Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप 2026 मधील भारताचा पहिला सामना आज अमेरिकेविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा स्पर्धेतील तिसरा सामना असून, मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून लढत रंगणार आहे. हा सामना लाईव्ह कुठे पाहता येईल, टीव्ही आणि मोबाईलवर मोफत पाहण्याचे पर्याय कोणते आहेत, याची सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत असून, पहिल्याच दिवशी ग्रुप स्टेजमधील तीन सामने खेळवले जात आहेत. त्यापैकी एक सामना भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणार आहे. स्पर्धेपूर्वी इंडिया ‘A’ संघ आणि अमेरिका यांच्यात एक सराव सामना खेळवण्यात आला होता, ज्यात अमेरिकेच्या संघाने भारताला चांगलीच झुंज दिली होती. त्यामुळे ग्रुप स्टेजमधील ही लढतही चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.
भारत हा संघ या स्पर्धेत गतविजेते म्हणून मैदानात उतरणार आहे. 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने T20 वर्ल्ड कप जिंकला होता. यंदा सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाखाली भारतीय संघ पुन्हा एकदा ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशाने खेळणार आहे. दुसरीकडे, अमेरिका संघ या स्पर्धेत धक्कादायक निकाल लावण्याच्या प्रयत्नात असेल आणि काही मोठ्या संघांना अडचणीत टाकण्याची त्यांची तयारी आहे.
The #T20WorldCup is HERE with all the action getting underway from 11AM IST
Click the link to find out how to watch https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/nUSGLP3KFF
— ICC (@ICC) February 7, 2026
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल. टॉस याआधी अर्धा तास म्हणजेच 6:30 वाजता होणार आहे.
या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल. तसेच मोबाईल, टॅब किंवा स्मार्ट टीव्हीवर जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल. इंटरनेट डेटा वापरून तुम्ही हा सामना कुठेही पाहू शकता.
भारत विरुद्ध अमेरिका हा सामना डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवर मोफत पाहता येणार आहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये डीडी स्पोर्ट्स केवळ भारताच्या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रेक्षकांकडे फ्री डिश किंवा DD फ्री डिश कनेक्शन आहे, ते भारताचे सर्व सामने कोणतेही शुल्क न भरता टीव्हीवर पाहू शकतात.