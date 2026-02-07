India vs USA Pitch Report: वानखेडेवर आज रचला जणार 300 धावांचा डोंगर? पिच रिपोर्ट जाणून व्हाल चकित

T20 World Cup 2026, India vs USA Pitch Report Mumbai: T20 विश्व कप 2026 च्या पहिल्याच दिवशी इतिहास घडण्याची शक्यता आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या सामन्यात 300 धावांचा आकडा पार होऊ शकतो, अशी चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून, या मैदानाचा स्वभाव पाहता मोठा स्कोर अशक्य नाही. आजपासून T20 विश्व कप 2026 ला सुरुवात होत आहे. पहिल्या दिवशी तीन सामने खेळवले जाणार असून, दिवसाचा शेवटचा आणि सर्वाधिक चर्चेत असलेला सामना भारत विरुद्ध अमेरिका असा आहे. टीम इंडिया विजयी सुरुवात करण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादव अमेरिकन संघाला हलक्यात घेणार नाही, कारण हीच टीम 2024 मध्ये पाकिस्तानला पराभूत करून सर्वांना धक्का देणारी ठरली होती.
आत्तापर्यंत T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये फक्त तीन वेळा 300 पेक्षा जास्त धावा एका संघाने केल्या आहेत. आज वानखेडेवर हा पराक्रम पुन्हा घडू शकतो, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, किंवा अमेरिका संघाने भारताला आधी फलंदाजीस पाठवले, तर मोठ्या स्कोरचे स्वप्न साकार होऊ शकते. भारतीय संघाकडे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे यांसारखे आक्रमक फलंदाज आहेत, जे सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने आधी फलंदाजी केली, तर 300 धावांचा आकडा गाठणे अशक्य वाटत नाही.
वानखेडे स्टेडियमची पिच फलंदाजांसाठी नंदनवन मानली जाते, तर गोलंदाजांसाठी हे मैदान एखाद्या कठीण परीक्षेपेक्षा कमी नाही. सपाट खेळपट्टी, छोट्या बाउंड्री आणि अतिशय जलद आउटफिल्डमुळे येथे चेंडू सीमारेषेपर्यंत पोहोचायला वेळ लागत नाही. त्यामुळे चौकार-षटकारांची अक्षरशः बरसात पाहायला मिळते.
T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वानखेडेवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 178 इतकी आहे. बहुतांश वेळा पहिल्यांदा फलंदाजी करणारा संघ 200 च्या आसपास किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा करतो. भारत सध्या ज्या पद्धतीने आक्रमक क्रिकेट खेळत आहे, ते पाहता 300 धावा देखील अशक्य नाहीत.
वानखेडेवर आतापर्यंत 13 T20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळवले गेले आहेत. यामध्ये पहिल्या डावात 6 वेळा 200 पेक्षा जास्त धावा झाल्या आहेत, तर 6 वेळा 180 पेक्षा जास्त धावा झाल्या आहेत. म्हणजेच 13 पैकी 12 सामन्यांत एका डावात 180 हून अधिक धावा नोंदल्या गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या मैदानावर आधी फलंदाजी करणाऱ्या संघाने 6 सामने जिंकले आहेत, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने 7 सामने जिंकले आहेत. म्हणजे दोन्ही डावांत धावांची आतषबाजी होते.
या मैदानावर T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठा स्कोर भारताच्या नावावर आहे. गेल्या वर्षी इंग्लंडविरुद्ध भारताने 20 षटकांत 9 बाद 247 धावा केल्या होत्या. त्या सामन्यात अभिषेक शर्माने अवघ्या 54 चेंडूत 7 चौकार आणि 13 षटकारांच्या मदतीने 135 धावांची वादळी खेळी केली होती. यंदाही अभिषेककडून अशाच प्रकारच्या खेळीची अपेक्षा आहे. ईशान किशनही जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून, तो पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमण करण्यासाठी ओळखला जातो.
भारत:
ईशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर
अमेरिका:
मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रीज गौस (यष्टीरक्षक), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजन, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्तुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावळकर, शॅडली वान शाल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंग, संजय कृष्णमूर्ती