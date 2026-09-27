/वेस्ट इंडिजच्या या फलंदाजाने टीम इंडियाच्या गोलंदाजांचा काढला घाम, ठोकले शतक!

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सध्या पहिला एकदिवसीय सामना खेळवला जात आहे, भारताच्या गोलंदाजांना पहिल्या डावामध्ये काही ओव्हरमध्ये अडचणीमध्ये टाकले होते. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजचा फलंदाज जस्टिन ग्रीव्ह्सने ऐतिहासिक कामगिरी केली. वेस्ट इंडिजचा सलामीवीर जस्टिन ग्रीव्ह्सने भारताविरुद्ध आपले पहिले एकदिवसीय शतक झळकावले. ग्रीव्ह्सने १०४ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले.
डावाची सुरुवात करताना, ग्रीव्ह्सने केवळ जलद धावाच केल्या नाहीत, तर आपल्या संघाला एक भक्कम सुरुवात करून दिली. मात्र, शतक पूर्ण केल्यानंतर तो जास्त वेळ खेळपट्टीवर टिकू शकला नाही आणि कुलदीप यादवच्या फिरकी गोलंदाजीवर आपली विकेट गमावली. ग्रीव्ह्सने १०८ चेंडूंमध्ये १२ चौकारांसह १०१ धावा केल्या. भारताविरुद्ध डावाची सुरुवात करताना, ग्रीव्ह्सने जॉन कॅम्पबेलसोबत १३५ धावांची सलामीची भागीदारी केली. नवीन चेंडूने गोलंदाजी करताना, ग्रीव्ह्स आणि कॅम्पबेलने भारतीय गोलंदाजांना चांगलेच जेरीस आणले. फिरकी असो वा वेगवान, ग्रीव्ह्सने सर्व गोलंदाजांविरुद्ध आत्मविश्वासाने धावा केल्या. यामुळे भारत दौऱ्यातील पहिल्याच एकदिवसीय सामन्यात त्याने आपल्या कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकावले.
वेस्ट इंडिजने 24 वर्षांनंतर भारतात एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध शतकी सलामी भागीदारीचा दुष्काळ संपवला आहे. यापूर्वी २००२ मध्ये भारत दौऱ्यात वेस्ट इंडिजच्या सलामीच्या जोडीने 100 हून अधिक धावांची भागीदारी केली होती. तेव्हा ख्रिस गेल (101) आणि वेव्हल हिंड्स (80) यांनी एकदिवसीय मालिकेतील पाचव्या सामन्यात पहिल्या विकेटसाठी १३२ धावा जोडल्या होत्या. वेस्ट इंडिजच्या दोन्ही सलामीवीरांनी १७ वर्षांनंतर भारताविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ५० हून अधिक धावा करण्याचा पराक्रम केला आहे. वेस्ट इंडिजचा माजी सलामीवीर ख्रिस गेलने २००९ साली किंग्स्टन मैदानावर ४६ चेंडूंमध्ये ६४ धावांची खेळी केली होती. त्याचा सलामीचा साथीदार रुनाको मॉर्टनने १०२ चेंडूंमध्ये नाबाद ८० धावांचे योगदान दिले होते. हा एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना होता.
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भारतीय भूमीवर भारताविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजसाठी ग्रीव्हज आणि कॅम्पबेल यांनी तिसरी सर्वोच्च सलामीची भागीदारी केली आहे. १९८३ मध्ये इंदूर येथे जी. ग्रीनिज आणि डी. हेन्स यांनी वेस्ट इंडिजसाठी १४९ धावांची भागीदारी केली होती. १९८८ मध्ये तिरुवनंतपुरम येथे जी. ग्रीनिज आणि पी. सिमन्स यांनी १६४ धावांची भागीदारी केली होती.