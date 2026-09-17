/रोहित आणि विराट कधी उतरणार मैदानात? पाहा भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज वनडे आणि टी20 सीरिजचं शेड्युल

IND VS WI T20 And ODI Series : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात होणाऱ्या आगामी टी20 आणि वनडे सीरिजसाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. 16 सप्टेंबर रोजी ही घोषणा झाली असून यात वनडे टीम इंडियामध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारख्या दिग्गज खेळाडूंचाही समावेश करण्यात आला आहे. तर भारताच्या टी20 संघात बदल करण्यात आले आहेत. सध्या टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध टी20 सीरिज खेळत आहे त्यानंतर एशियन गेम्स 2026 मध्ये सुद्धा भारतीय संघ सहभागी होणार आहे. त्यानंतर 27 सप्टेंबर पासून भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात वनडे सीरिज आणि टी20 सीरिजला सुरुवात होईल. तेव्हा या सीरिजचं संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घेऊयात.
27 सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुवनंतपुरम (दुपारी 2 वाजता)
30 सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी (दुपारी 2 वाजता)
3 ऑक्टोबर - तीसरा वनडे, न्यू चंडीगढ़ (दुपारी 2 वाजता)
6 ऑक्टोबर , पहिला टी-20, लखनऊ (संध्याकाळी 7 वाजता)
9 ऑक्टोबर , दूसरा टी-20, रांची (संध्याकाळी 7 वाजता)
11 ऑक्टोबर , तीसरा टी-20, इंदौर (संध्याकाळी 7 वाजता)
14 ऑक्टोबर , चौथा टी-20, हैदराबाद (संध्याकाळी 7 वाजता)
16 ऑक्टोबर , पाचवा टी-20, बेंगलुरु (संध्याकाळी 7 वाजता)
ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.BCCI (BCCI) September 16, 2026
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शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकर्णधार), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल आणि नमन धीर
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाॅशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव आणि मयंक यादव.