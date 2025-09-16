नो हॅण्डशेक अन् बंद दार तर काहीच नाही; 'सूर्या सेना' पाकिस्तानची अजून लाज काढणार; सिक्रेट प्लॅन समोर

Asia Cup 2025 : रविवारी आशिया कप 2025 मधील (Asia Cup 2025) ग्रुप स्टेज सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तानचा 7 विकेटने लाजिरवाणा पराभव केला. या सामन्यादरम्यान टीम इंडियाकडून पाकिस्तान खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यात आलं नाही. सूर्यकुमार यादवच्या सेनेनं पाकिस्तानला इग्नोर केल्यामुळे पीसीबी आणि पाकिस्तानच्या खेळाडूंचा तिळपापड झाला आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आणि म्हटले की या वादादरम्यान सामनाधिकारी पाकिस्तान संघाशी योग्यरित्या वागले नाहीत. मात्र आयसीसीने ही तक्रार फेटाळून लावल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारत पाकिस्तान सामन्यानंतर आता सूर्यकुमार यादवची (Suryakumar Yadav) सेना पुन्हा एकदा स्पर्धेत पाकिस्तानला अपमानित करण्याचा सीक्रेट प्लॅन करत आहेत.
आशिया कप 2025 मध्ये खेळणाऱ्या टीम इंडियाने पाकिस्तान खेळाडूंशी हात न मिळवल्यानंतर आता पाकिस्तानला अपमानित करण्याची अजून एक योजना आखल्याची माहिती मिळतेय. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील टीम इंडिया आशिया कप 2025 च्या फायनलला पोहोचते तर ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्यासोबत स्टेज शेअर करणार नाहीत. नक्वी हे पाकिस्तानचे माजी गृह आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण मंत्री आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) विद्यमान अध्यक्ष सुद्धा आहेत. तेव्हा अशी शक्यता आहे की आशिया कप 2025 च्या फायनलनंतर विजेत्याची ट्रॉफी आणि इतर पुरस्कार त्यांच्या हस्तेच खेळाडूंना प्रदान केले जातील. रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आलाय की भारतीय खेळाडू फायनलमध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्यासोबत स्टेज शेअर करणार नाहीत, किंवा त्यांच्याकडून कोणताही पुरस्कार स्वीकारणार नाहीत.
रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलं की टीम इंडिया 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या फायनल सामन्यात पोहोचली तर खेळाडू मोहसिन नकवींसोबत स्टेज शेअर करणार नाहीत तसेच त्यांच्या हस्ते कोणताही पुरस्कार स्वीकारणार नाहीत. यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा सोबत टॉस दरम्यान हस्तांदोलन केलं नव्हतं, तसेच सामना संपल्यावर सुद्धा पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात मिळवता भारतीय खेळाडू ड्रेसिंग रूममध्ये निघून गेले होते.
रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेटने जबरदस्त विजय मिळवला. ज्यामुळे आधी यूएई आणि नंतर पाकिस्तानवरील विजयामुळे त्यांची पॉईंट्स टेबलमधील जागा निश्चित झाली. ओमानवरील विजयामुळे यूएईने आशिया कपमधील आपलं आव्हान अजून कायम ठेवलं. आता पाकिस्तानच्या बरोबरीने त्यांचे दोन अंक झाले आहेत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारत 4 पॉईंट्सने नंबर 1 वर तर पाकिस्तान 2 पॉईंट्सने नंबर 2 वरती तर यूएईचा संघ 2 पॉईंट्सने नंबर 3 वर आहे. तर ओमानच्या खात्यात शुन्य पॉईंट्स आहेत. 17 डिसेंबर रोजी यूएई विरुद्ध पाकिस्तान सामना अत्यंत महत्वाचा असेल कारण या सामन्यात विजयी होणारा संघ 4 पॉईंट्स मिळवेल आणि भारतासोबत सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल. शुक्रवारी भारताचा सामना ओमान विरुद्ध होणार आहे, परंतु या सामन्याच्या निकालाचा कोणताही परिणाम सुपर 4 च्या क्वालीफिकेशनवर होणार नाही.
हस्तांदोलन न करण्यामुळे काय वाद निर्माण झाला?
भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉसदरम्यान पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा यांच्याशी हात न मिळवला. सामना संपल्यानंतर भारतीय खेळाडू पाकिस्तानी खेळाडूंशी बोलले किंवा हात मिळवले नाहीत आणि थेट ड्रेसिंग रूममध्ये गेले. याला सूर्यकुमारने "प्रतिष्ठेचं प्रतीक" म्हटलं.
पाकिस्तानने यावर काय कारवाई केली?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) तक्रार दाखल केली. त्यांनी म्हटलं की पायक्रॉफ्टने पाकिस्तानी कर्णधाराला हस्तांदोलन न करण्याबाबत सांगितलं होतं आणि ICC कोड ऑफ कंडक्टचा भंग झाला. पीसीबीने पायक्रॉफ्टला काढण्याची मागणी केली आणि अन्यथा स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली.
टीम इंडियाचा सुपर 4 आणि फायनलसाठी प्लॅन काय आहे?
टीम इंडिया आशिया कप २०२५ च्या फायनलमध्ये (२८ सप्टेंबर २०२५, दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम) पोहोचली तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्यासोबत स्टेज शेअर करणार नाहीत. ते नकवींकडून ट्रॉफी किंवा पुरस्कार स्वीकारणार नाहीत.