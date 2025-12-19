भारत - पाकिस्तानमध्ये होणार फायनलचा महामुकाबला, क्रिकेटच्या मैदानात पुन्हा मौका मौका, 'या' दिवशी होणार सामना

IND VS PAK U19 Asia Cup 2025 : दुबईत सध्या अंडर 19 आशिया कप 2025 ही स्पर्धा सुरु असून यात भारताने सेमी फायनल सामन्यात श्रीलंकेवर 8 विकेट्सने विजय मिळवून फायनलमध्ये धडक दिलीये. तर बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान सेमी फायनल सामन्यात सुद्धा पाकिस्तानने 8 विकेट्सने विजय मिळवून फायनलचं तिकीट मिळवलं आहे. त्यामुळे आता भारत पाकिस्तान हे दोन्ही संघ अंडर 19 आशिया कप 2025 ची ट्रॉफी जिंकण्यासाठी फायनलमध्ये समोरासमोर येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आशिया कप फायनलमध्ये पाकिस्तानला हरवण्याची टीम इंडियाकडे संधी आहे.
अंडर 19 आशिया कप 2025 स्पर्धेत शुक्रवारी दोन सेमी फायनल सामने खेळवण्यात आले. यात एका सामन्यात भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सामना झाला तर दुसरा सेमी फायनल सामना हा बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात झाला. यात पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश सेमी फायनल सामन्यात पाकिस्तानने 8 विकेटने सामना जिंकला. भारत विरुद्ध श्रीलंका सेमी फायनल सामना शुक्रवारी खेळवण्यात आला. मात्र 50 ओव्हरचा सामना हा धुक्यामुळे आणि वेट आऊटफिल्डमुळे उशिरा सुरु झाल्याने 20 ओव्हरचा करण्यात आला.
टीम इंडियाने टॉस जिंकला आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेच्या 8 विकेट घेतल्या परिणामी श्रीलंकेचा संघ फक्त 138 धावा करू शकला. टीम इंडियाला सेमी फायनलमध्ये विजयासाठी 139 धावांचे आव्हान मिळाले. हे आव्हान टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी 18 ओव्हरमध्ये 8 विकेट राखून पूर्ण केलं.
भारत पाकिस्तान हे दोन संघ जेव्हा जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानावर भिडतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष त्या सामन्याकडे असतं. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आता अंडर 19 आशिया कप 2025 चा फायनल सामना दुबईत खेळवला जाणार आहे. येत्या रविवारी 21 डिसेंबर रोजी हा सामना खेळवला जाणार असून सकाळी 10: 30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. आतापर्यंत टीम इंडियाने 2000, 2008, 2012, 2018, आणि 2022 असे 5 वेळा आशिया कप जिंकला आहे.