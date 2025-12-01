सामना जिंकल्यानंतरही गंभीर ट्रोल, नेटकऱ्यांनी मीम्स बनवून उडवली खिल्ली

रांची स्टेडियमवर रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला गेला. हा सामना भारताने 17 धावांनी जिंकला. हा सामना संघाने जिंकला असला तरी गौतम गंभीरला त्याच्या बऱ्याच निर्णयांचा विषय धरुन ट्रोल केले जात आहे.
Gautam Gambhir k coach banne ke baad team India pic.twitter.com/sIgw41JdpV
— Byomkesh (@byomkesbakshy) November 26, 2025
विराट कोहलीने त्याच्या शतकाने धुमाकूळ घातला असून त्याचे हे 52 वे एकदिवसीय शतक होते.
Gautam Gambhir said -
On 4th Aug 2025 - "We are not a young team, we are a gun team".
On 26th Nov 2025 - "We are a young team, you have to give us time". pic.twitter.com/L2XQhWCoBD
— Vishal. (@SPORTYVISHAL) November 26, 2025
या मॅचमध्ये रोहित आणि विराट यांनी जबरदस्त कामगिरी केली. पण त्यामुळे गौतम गंभीरला ट्रोल केलं जात आहे.
Welcome to Gautam Gambhir Era #INDvsSA pic.twitter.com/GrMxuxOH93
— J (@EHuman0) November 26, 2025
Ro-Koच्या दमदार खेळीने भारताचा दणदाणीत विजय झाला मात्र दुसरीकडे कोच गौतम गंभीरची क्रिकेट फॅन्स मीम्सच्या माध्यमातून खिल्ली उडवत आहेत.
काही क्रिकेटप्रेमी तर त्याला पदावरुन काढण्याची मागणी करत आहेत.
— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) November 30, 2025
या सामन्यात विराट कोहलीनं 135 धावा केल्या तर रोहित शर्मा 57 धावा करून अर्ध शतक पूर्ण केले.
Gautam Gambhir ke do pahlu hai #INDvSA pic.twitter.com/d3VwdBxUz8
— Byomkesh (@byomkesbakshy) November 30, 2025
के. राहुलनंही 60 धावा करत रोहित आणि कोहलीला चांगली साथ दिली.
Bro using sunglasses to hide tears. pic.twitter.com/fn6vrDJu1B
— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 30, 2025
रोहित आणि विराट या दोघांनी टेस्ट आणि टी-20 क्रिकेटला रामराम ठोकला असला तरी एकदिवसीय सामन्यांवर त्यांची जादू कायम आहे.