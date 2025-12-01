English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सामना जिंकल्यानंतरही गंभीर ट्रोल, नेटकऱ्यांनी मीम्स बनवून उडवली खिल्ली

IND vs SA: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका सीरीझमधील पहिला चुरशीचा एकदिवसीय सामना रांची येथे खेळवला गेला. सामना भारतने जिंकला असला तरी कोच गौतम गंभीरला ट्रोल केलं जात आहे. नेटकारी गंभीरवर बनवत असलेले मीम्स पाहून तुम्ही हसू आवरु शकणार नाही.  

Updated: Dec 1, 2025, 04:46 PM IST
सामना जिंकल्यानंतरही गंभीर ट्रोल, नेटकऱ्यांनी मीम्स बनवून उडवली खिल्ली

रांची स्टेडियमवर रविवार 30 नोव्हेंबर रोजी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला गेला. हा सामना भारताने 17 धावांनी जिंकला. हा सामना संघाने जिंकला असला तरी गौतम गंभीरला त्याच्या बऱ्याच निर्णयांचा विषय धरुन ट्रोल केले जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विराट कोहलीने त्याच्या शतकाने धुमाकूळ घातला असून त्याचे हे 52 वे एकदिवसीय शतक होते.

या मॅचमध्ये रोहित आणि विराट यांनी जबरदस्त कामगिरी केली. पण त्यामुळे गौतम गंभीरला ट्रोल केलं जात आहे.

Ro-Koच्या दमदार खेळीने भारताचा दणदाणीत विजय झाला मात्र दुसरीकडे कोच गौतम गंभीरची क्रिकेट फॅन्स मीम्सच्या माध्यमातून खिल्ली उडवत आहेत.

काही क्रिकेटप्रेमी तर त्याला पदावरुन काढण्याची मागणी करत आहेत. 

या सामन्यात विराट कोहलीनं 135 धावा केल्या तर रोहित शर्मा 57 धावा करून अर्ध शतक पूर्ण केले.

के. राहुलनंही 60 धावा करत रोहित आणि कोहलीला चांगली साथ दिली.

रोहित आणि विराट या दोघांनी टेस्ट आणि टी-20 क्रिकेटला रामराम ठोकला असला तरी एकदिवसीय सामन्यांवर त्यांची जादू कायम आहे.

 

About the Author
Tags:
india match todaySouth Africa vs Indiagautam gambhirSports Memesmemes on player

इतर बातम्या

विराट आणि रोहितच्या जबरदस्त परफॉर्मन्सनंतर BCCI ने बोलावली...

स्पोर्ट्स