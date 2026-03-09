गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, राजकारण्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत, अभिमानाचा क्षण, टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव

India Win T20 World Cup : टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत 2026 चा टी-20 विश्वचषक केला. या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा मान मिळवला आहे. अहमदाबादमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला नमवत भारताने केवळ ट्रॉफी जिंकली नाही, तर टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात अनेक नवे विक्रमही रचले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने या स्पर्धेत अभूतपूर्व कामगिरी करत इतिहास घडवला. टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही संघाला आपले विजेतेपद राखता आले नव्हते. मात्र, 2026 च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर मात करत टीम इंडियाने हा विक्रम मोडला. भारत आता सलग दोन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा जगातील पहिला संघ ठरला आहे. या स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडे होते आणि घरच्या मैदानावर खेळताना भारतीय संघाने इतिहास रचला. आतापर्यंत कोणत्याही यजमान देशाला टी-20 विश्वचषक जिंकता आला नव्हता. मात्र, न्यूझीलंडचा पराभव करत भारताने हा अडथळाही दूर केला आणि यजमान देश म्हणून टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला. राजकारण्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत, अभिमानाचा क्षण, टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
Champions!
Congratulations to the Indian team on winning the ICC Men’s T20 World Cup!
This remarkable triumph reflects exceptional skills, determination and teamwork. They have shown outstanding grit through the tournament.
This victory has filled every Indian heart with…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026
भारतीय संघाचं ट्विट करत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं मुक्तकंठानं कौतुक केलं आहे. विश्वविजेत्या टीम इंडियाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स समाजमाध्यमावर पोस्ट करुन अभिनंदन केलं.
Winning the World Cup twice in a row, the first time any team has done so in the T20 format. Totally deserving and rightful winners of the trophy.
What a fantastic performance by our team and a special brand of cricket on display.
Well done, Team India. Jai Hind!
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2026
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा
Thrilling, Scintillating, Amazing, Massive!
Heartiest congratulations to Team India on their historic and monumental victory in the ICC Men's T20 World Cup, 2026! It was a moment of profound national pride and collective joy to witness… pic.twitter.com/y0vGsFhdYn
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 8, 2026
