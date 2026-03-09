English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, राजकारण्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत, अभिमानाचा क्षण, टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, राजकारण्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत, अभिमानाचा क्षण, टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय क्रिकेटने नवा इतिहास रचला. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत विश्वचषकावर आपले नाव कोरले. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 12:09 AM IST
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत, राजकारण्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत, अभिमानाचा क्षण, टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव

India Win T20 World Cup : टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत 2026 चा टी-20 विश्वचषक केला. या विजयासह भारताने तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा मान मिळवला आहे. अहमदाबादमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला नमवत भारताने केवळ ट्रॉफी जिंकली नाही, तर टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात अनेक नवे विक्रमही रचले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने या स्पर्धेत अभूतपूर्व कामगिरी करत इतिहास घडवला. टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही संघाला आपले विजेतेपद राखता आले नव्हते. मात्र, 2026 च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर मात करत टीम इंडियाने हा विक्रम मोडला. भारत आता सलग दोन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा जगातील पहिला संघ ठरला आहे. या स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडे होते आणि घरच्या मैदानावर खेळताना भारतीय संघाने इतिहास रचला. आतापर्यंत कोणत्याही यजमान देशाला टी-20 विश्वचषक जिंकता आला नव्हता. मात्र, न्यूझीलंडचा पराभव करत भारताने हा अडथळाही दूर केला आणि यजमान देश म्हणून टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला. राजकारण्यांपासून सेलिब्रिटींपर्यंत, अभिमानाचा क्षण, टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून टीम इंडिायचे कौतुक

 

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरकडून कौतुक

भारतीय संघाचं ट्विट करत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं मुक्तकंठानं कौतुक केलं आहे.  विश्वविजेत्या टीम इंडियाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स समाजमाध्यमावर पोस्ट करुन अभिनंदन केलं. 

 

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा 

अत्यंत रोमहर्षक झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर ऐतिहासिक विजय मिळवत मोठ्या अभिमानाने विश्वचषकावर कोरलं देशाचं नाव...

शरद पवारांकडून टीम इंडिायाचे कौतुक

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India Win T20 World Cupindia winT20 World Cupटीम इंडिय़ा

इतर बातम्या

IND VS NZ Final : टीम इंडिया दुसऱ्यांदा ठरली चॅम्पियन! सूर्...

स्पोर्ट्स