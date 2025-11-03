English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Women's World Cup 2025: भारत विश्वविजेता! टीम इंडियाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकत रचला इतिहास

INDW vs SAW Final Live: वर्ल्ड कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपचं विजेतेपद पटकावलं.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 3, 2025, 12:21 AM IST
Women's World Cup 2025: भारत विश्वविजेता! टीम इंडियाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकत रचला इतिहास
India Women Beat Australia to Win ICC Women World Cup 2025 Title for the First Time IND W vs SA W Final Live

INDIA Women vs South Africa Women Final: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आज जगभरात भारत देशाच नाव अभिमानाने वर केलं आहे! आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत पहिल्यांदाच वर्ल्ड कपचं विजेतेपद पटकावलं. कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने पुन्हा एकदा आपली नेतृत्व क्षमता सिद्ध करत निर्णायक खेळी केली. स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांच्या जबरदस्त कामगिरीमुळे भारताने इतिहास घडवला.

'असा' रंगला सामना 

नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करत इतिहास रचला.

भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत 298 धावांचा भक्कम डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेकडून लॉरा वुल्व्हार्ट हिने शतकी खेळी (101 धावा) करत संघाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. मात्र, शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांच्या घातक गोलंदाजीसमोर आफ्रिकेची फलंदाजी कोसळली आणि संपूर्ण संघ 246 धावांवर सर्वबाद झाला.

भारतासाठी शेफाली वर्मा हिने बॅट आणि बॉल दोन्हीने अफलातून कामगिरी केली  तिने प्रथम 87 झळकदार धावा केल्या आणि नंतर गोलंदाजीत 2 महत्त्वाचे बळी घेत संघाला पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं.

 

दक्षिण आफ्रिकेचा लढा निष्फळ

प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेने देखील जोरदार सुरुवात केली. लॉरा वुल्व्हार्ट हिने शानदार शतक ठोकत (१०१ धावा) आफ्रिकन संघाच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. परंतु इतर फलंदाज भारतीय गोलंदाजांसमोर टिकू शकले नाहीत. भारतासाठी दीप्ती शर्मा आणि शेफाली वर्मा यांनी गोलंदाजीत कमाल केली. 

दोन्ही संघांचे प्लेईंग इलेव्हन

भारत: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), शेफाली वर्मा, स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांती गौड, श्री चरणानी, रेणुका सिंह ठाकूर, स्नेह राणा, हरलीन देओल, अरुंधती रेड्डी, उमा छेत्री.

दक्षिण आफ्रिका: लॉरा वूल्वार्ड्ट (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मरिजन कॅप, सिनालो जाफ्ता, एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे, काराबो मेसो.

 

