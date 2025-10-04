English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
India Women vs Pakistan Women Live Streaming: वर्ल्ड कपमध्ये पुन्हा रंगणार Ind vs Pak , जाणून घ्या सामना कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा?

Ind W vs Pak W World Cup Match Time: महिला एकदिवसीय विश्वचषकाची सुरुवात विजयाने करणाऱ्या भारतीय महिला संघासमोर आता पाकिस्तानचे आव्हान आहे. हा सामना कोलंबोमधील आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जाईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 4, 2025, 09:50 AM IST
When and Where to Watch Ind W vs Pak W Cricket World Cup Match

India Women vs Pakistan Women Live Streaming, Cricket World Cup Match Start Time: महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय महिला संघाने दमदार सुरुवात केली असून, आता त्यांच्यासमोर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानची मोठी कसोटी आहे. दोन्ही देशांच्या महिला टीम्सची टक्कर रविवार, 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहे.

भारतीय संघाचा पाकिस्तानविरुद्ध अपराजित विक्रम

भारतीय महिला संघाचा पाकिस्तानविरुद्धचा विक्रम अतिशय प्रभावी राहिला आहे. वनडे स्वरूपात आजवर झालेल्या 11 सामन्यांमध्ये भारताने प्रत्येक वेळी विजय मिळवला आहे. वर्ल्ड कपमध्येही दोन्ही संघ चार वेळा आमनेसामने आले असून, चारही वेळा भारतानेच बाजी मारली आहे. त्यामुळे या सामन्यापूर्वीही चाहत्यांचा आत्मविश्वास उच्चांकी पातळीवर आहे.

आशिया कप 2025 मध्ये भारतीय पुरुष संघाने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला होता. आता महिला संघालाही अशीच कामगिरी करून इतिहास कायम ठेवण्याची संधी मिळणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाकडून यावेळीही दमदार प्रदर्शनाची अपेक्षा आहे.

सामना केव्हा आणि कुठे?

भारत-पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कपमधील हा महत्त्वाचा सामना 5 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3.00 वाजता सुरू होईल. सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस 2.30 वाजता होईल. कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियम या ऐतिहासिक लढतीचे साक्षीदार ठरणार आहे.

थेट प्रक्षेपण कुठे बघता येईल? 

प्रेक्षकांना हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट पाहता येईल. स्टार स्पोर्ट्स 1/एचडी तसेच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी/एचडी चॅनलवर हिंदी आणि इंग्रजी कमेंट्रीसह प्रक्षेपण उपलब्ध असेल.

डिजिटलवर कुठे बघता येईल?

तर डिजिटल माध्यमातून सामना पाहण्याची सोय JioCinema अॅप आणि डिस्ने+ हॉटस्टारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

 

थोडक्यात, भारत-पाक महिला सामन्याची परंपरा आणि उत्साह यामुळे या लढतीकडे केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघाचा अपराजित विक्रम कायम राहतो का, की पाकिस्तान इतिहास रचतो, हे पाहणे विशेष ठरणार आहे.

 

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Tags:
india women vs pakistan women matchindia women vs pakistan women liveind w vs pak wICC World Cup Match

