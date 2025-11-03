आता 51 कोटींचं बक्षीस, अगोदर महिन्याला फक्त...मिताली राजचा धक्कादायक खुलासा

दक्षिण कोरियाचा पराभव करत भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्डकपवर आपलं नाव कोरलं आहे. रविवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडिअमवर रंगलेल्या सामन्यात भारतीय पोरांनी कमाल केली. तब्बल 52 वर्षांनंतर विश्वचषकाची ट्रॉफी भारताकडे आली आहे. क्रिकेट म्हटलं की, पुरुष खेळाडू आणि त्यांचीच चर्चा आपण पाहिली आहे. पण रविवारी भारतीय महिला क्रिकेट टीमने विश्वचषक जिंकून नव्या इतिहास तर रचलाच आहे. शिवाय देशाच नाव उंचावले आहेत. पण या यशापर्यंत पोहोचण्यासाठी महिला खेळांडूंना अनेक संकटाचा सामन्यासोबत संघर्ष करावा लागला आहे. आज या विजेता संघाला बक्षीस म्हणून 51 कोटींची रक्कम मिळाली आहे. पण एक काळ असा होता की, सामन्यासाठी महिला खेळाडूंना कोणतीही फी दिली जाते नव्हता. हा धक्कादायक खुलासा माजी क्रिकेटपटू मिताली राजने केला आहे.
मिताली राजचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. ज्यामध्ये तिने त्या काळातील आणि महिला खेळाडूंना मिळणाऱ्या रक्कमेबद्दल खुलासा केला आहे. हा व्हिडीओ मिताली राजच्या एका मुलाखतील आहे. ज्यात तिने म्हटलंय की, 2005 मध्ये महिला क्रिकेटपटूंना किती मानधन मिळायचं याबद्दल सांगितलंय. तिने सांगितलं की, त्या काळामध्ये महिला खेळाडूसोबत वार्षिक करार केला जात नव्हता. आम्ही खेळायचे तेव्हा सामन्यासाठी कोणतीही फीदेखील जात नव्हती.
एवढंच नाही तर 2005 मध्ये वर्ल्डकपची महिला क्रिकेट टीम उपविजेता होती. तेव्हा त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी फक्त हजार रुपये देण्यात आले होते. त्या वर्ल्डकपमध्ये एकूण 8 सामने झाले होते. त्यासाठी त्यांना यासाठी 8 हजार देण्यात आले होते. त्या काळी या खेळात बिलकुल पैसा नव्हता. पण जेव्हा महिला क्रिकेट बीसीसीआयच्या अर्तंगत आली तेव्हापासून त्यांचे मानधन वाढले.
तर आता महिला विजेत्या संघाला तब्बल 39 कोटी मिळणार आहे. त्यासोबत बीसीसीआयकडून 50 कोटी देण्यात येणार आहे. यामुळे आता महिला खेळाडू ही कोट्यवधी झाली आहे. एवढंच नाही तर बीसीसीआयचा ज्या महिला क्रिकेटपटूंसोबत करार आहे, त्यांनादेखील प्रत्येक वर्षाला वेगळी फी मिळते. सध्या महिला खेळाडूंना प्रत्येक कसोटी सामन्याला 15 लाख रुपये, एकदिवसीय सामन्याला 6 लाख रुपये तर टी-20 सामन्याला तीन लाख रुपये मिळतात.