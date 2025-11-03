English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता 51 कोटींचं बक्षीस, अगोदर महिन्याला फक्त...मिताली राजचा धक्कादायक खुलासा

भारतीय क्रिकेट महिला संघाने 2025 च्या विश्वचषकात आपली मोहर लावून इतिहास रचला. त्यानंतर चर्चा सुरु झाली ती विजेता बक्षीस रक्कमाची...या टीमला 51 कोटींचं बक्षीस देण्यात येणार आहे. पण यापूर्वी महिला क्रिकेट संघातील खेळाडूंना किती पैसे मिळायचे जाणून तुम्हाला धक्का बसेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 3, 2025, 11:46 PM IST
आता 51 कोटींचं बक्षीस, अगोदर महिन्याला फक्त...मिताली राजचा धक्कादायक खुलासा

दक्षिण कोरियाचा पराभव करत भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वर्ल्डकपवर आपलं नाव कोरलं आहे. रविवारी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडिअमवर रंगलेल्या सामन्यात भारतीय पोरांनी कमाल केली. तब्बल 52 वर्षांनंतर विश्वचषकाची ट्रॉफी भारताकडे आली आहे. क्रिकेट म्हटलं की, पुरुष खेळाडू आणि त्यांचीच चर्चा आपण पाहिली आहे. पण रविवारी भारतीय महिला क्रिकेट टीमने विश्वचषक जिंकून नव्या इतिहास तर रचलाच आहे. शिवाय देशाच नाव उंचावले आहेत. पण या यशापर्यंत पोहोचण्यासाठी महिला खेळांडूंना अनेक संकटाचा सामन्यासोबत संघर्ष करावा लागला आहे. आज या विजेता संघाला बक्षीस म्हणून 51 कोटींची रक्कम मिळाली आहे. पण एक काळ असा होता की, सामन्यासाठी महिला खेळाडूंना कोणतीही फी दिली जाते नव्हता. हा धक्कादायक खुलासा माजी क्रिकेटपटू मिताली राजने केला आहे. 

मिताली राजचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. ज्यामध्ये तिने त्या काळातील आणि महिला खेळाडूंना मिळणाऱ्या रक्कमेबद्दल खुलासा केला आहे. हा व्हिडीओ मिताली राजच्या एका मुलाखतील आहे. ज्यात तिने म्हटलंय की, 2005 मध्ये महिला क्रिकेटपटूंना किती मानधन मिळायचं याबद्दल सांगितलंय. तिने सांगितलं की, त्या काळामध्ये महिला खेळाडूसोबत वार्षिक करार केला जात नव्हता. आम्ही खेळायचे तेव्हा सामन्यासाठी कोणतीही फीदेखील जात नव्हती.

एवढंच नाही तर 2005 मध्ये वर्ल्डकपची महिला क्रिकेट टीम उपविजेता होती. तेव्हा त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी फक्त हजार रुपये देण्यात आले होते. त्या वर्ल्डकपमध्ये एकूण 8 सामने झाले होते. त्यासाठी त्यांना यासाठी 8 हजार देण्यात आले होते. त्या काळी या खेळात बिलकुल पैसा नव्हता. पण जेव्हा महिला क्रिकेट बीसीसीआयच्या अर्तंगत आली तेव्हापासून त्यांचे मानधन वाढले. 

तर आता महिला विजेत्या संघाला तब्बल 39 कोटी मिळणार आहे. त्यासोबत बीसीसीआयकडून 50 कोटी देण्यात येणार आहे. यामुळे आता महिला खेळाडू ही कोट्यवधी झाली आहे. एवढंच नाही तर बीसीसीआयचा ज्या महिला क्रिकेटपटूंसोबत करार आहे, त्यांनादेखील प्रत्येक वर्षाला वेगळी फी मिळते. सध्या महिला खेळाडूंना प्रत्येक कसोटी सामन्याला 15 लाख रुपये, एकदिवसीय सामन्याला 6 लाख रुपये तर टी-20 सामन्याला तीन लाख रुपये मिळतात.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

Tags:
icc world cup 2025ICC World CupMithali Rajमिताली राजविश्वचषक

