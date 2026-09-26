/भारतीय महिला कबड्डी संघाची सुवर्ण कामगिरी, रोमांचक सामन्यात इराणला पराभूत करून मिळवला विजय

Indian Womens Kabaddi Team : शनिवारी सकाळ एशियन गेम्स 2026 मधून बी भारतासाठी आनंदाची बातमी समोर आली. भारतीय महिला कबड्डी संघाने शनिवारी झालेल्या फायनल सामन्यात इराणच्या संघाला रोमांचक सामन्यात पराभूत करून सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. भारतीय महिला संघाने इराणला 37-34 ने पराभूत केलं. एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताचं हे तिसरं सुवर्णपदक आतापर्यंत भारताने स्पर्धेत एकूण 27 पदकांची कमाई केली आहे. मात्र दुसऱ्या हाफमध्ये इराणने पुनरागमन केलं होतं. टीम इंडियाने मिळवलेली आघाडी फक्त 1 पॉईंट्सची राखिली होती. मात्र शेवटच्या 5 मिनिटात भारतीय संघाने जोरदार पुनरागमन करून सामना आपल्या नावावर केला.
हाफ टाइमपर्यंत भारताने इराणवर 22-16 ने आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या हाफच्या सुरुवातीला इराणने कमालीचं प्रदर्शन केलं आणि एकवेळ स्कोर 27-26 पर्यंत पोहोचला. टीम इंडिया ऑलआउट झाली. अडचणी वाढत होत्या, पण टाइम-आउट घेण्यात आला. त्यानंतर भारतीय संघाने आपली रणनीती बदलली आणि इराणी संघाचा पूर्णपणे धुव्वा उडवला. शेवटच्या पाच मिनिटांत, इराणी खेळाडू प्रचंड दडपणाखाली डगमगताना दिसत होते.
एशियन गेम्सच्या इतिहासात आतापर्यंत चौथ्यांदा भारताच्या महिला कबड्डी संघाने सुवर्ण पदकाची कामगिरी केली आहे. 2018 च्या जकार्ता एशियन गेम्स स्पर्धेत भारताला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले होते, परंतु इतर सर्व प्रसंगी भारतीय संघाने सुवर्णपदक जिंकले आहे. एशियन गेम्स स्पर्धेत पदके जिंकण्याची 100 टक्के कामगिरीही टीम इंडियाने कायम राखली आहे. इराणविरुद्धचा अंतिम सामना संपल्यानंतर, भारतीय संघाची कर्णधार पुष्पा राणा हिने मान्य केले की इराण हा एक तगडा प्रतिस्पर्धी असेल. तरीही आपला संघ सुवर्णपदक जिंकेल याबद्दल तिला पूर्ण आत्मविश्वास होता.
The absolute Queens of Kabaddi retain their golden throne!Anil Bansal (dilseanilbansal) September 26, 2026
A flawless campaign ends in ultimate glory as the Indian Women's Kabaddi Team clinches the GOLD MEDAL at the Asian Games 2026!
5 Finals. 4 Golds. The gold standard of Kabaddi belongs to India today, tomorrow, and… pic.twitter.com/90zjDjOpfI
एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताचं हे या स्पर्धेतील तिसरं सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी भारतीय महिला क्रिकेट संघ, कमलजीत आणि सुरुची सिंहने मिक्स्ड 10 मीटर एअर पिस्टल शूटिंग इव्हेन्टमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं आहे. भारत सध्या पदकतालिकेत 27 पादकांसह 12 व्या स्थानी आहे.