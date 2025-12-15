Squash World Cup: 29 वर्षात पहिल्यांदाच भारत बनला वर्ल्ड चॅम्पियन, 'या' खेळाडूंनी देशाचं नाव उंचावलं

Squash World Cup: चेन्नईच्या एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल खेळवण्यात आलेल्या स्क्वॉश वर्ल्ड कप (Squash World Cup) फायनलमध्ये भारतीय संघाने हॉन्गकॉन्गला 3-0 ने पराभूत करून इतिहास रचला आहे. मिक्स्ड टीम इव्हेंटमध्ये भारताचा हा पहिला गोल्ड मेडल होता. यापूर्वी भारताचं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हे 2023 मध्ये ब्रॉन्झ मेडल होतं. या स्पर्धेत एकूण 12 संघांनी सहभाग घेतला होता. भारताच्या सेमी फायनलमध्ये सर्वात मजबूत मानल्या जाणाऱ्या मिस्र संघाला हरवून भारतीय संघाने फायनलमध्ये स्थान मिळवलं होतं. फायनल सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी सुरुवातीपासूनच मजबूत पकड बनवली आणि ती शेवटपर्यंत राहिली.
सामन्यात भारतीय संघाकडून सुरुवात दिग्गज क्रिकेटर जोशना चिनप्पा यांनी केली. अंतिम सामन्याच्या पहिल्या लढतीत जोशनाने हाँगकाँगच्या यी ली (जागतिक क्रमवारीत ३७) हिचा ३-१ असा पराभव करून भारताला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर अभय सिंगने अॅलेक्स लाऊचा 3-0 असा पराभव केला. निर्णायक सामन्यात 17 वर्षांच्या अनाहत सिंहने टोमेटोला 3-0 ने हरवून ऐतिहासिक विजय पक्का केला.
भारतीय संघात जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलावन सेंथिलकुमार आणि अनाहत सिंह इत्यादी सामील होते. सामना पाहण्यासाठी एक्सप्रेस अव्हेन्यू मॉलमध्ये मोठ्या संख्येने प्रेक्षक उपस्थित होते.
Congratulations to the Indian Squash Team for creating history and winning their first ever World Cup title at SDAT Squash World Cup 2025
Joshna Chinnappa, Abhay Singh, Velavan Senthil Kumar and Anahat Singh have displayed tremendous dedication and determination.
Narendra Modi December 15, 2025
भारतीय संघाने स्क्वॉश वर्ल्ड कप जिंकल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय संघाचं अभिनंदन केलं. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्यांनी लिहीलं की, 'भारतीय संघाने २०२५ च्या एसडीएटी स्क्वॅश विश्वचषकात पहिल्यांदाच विजेतेपद जिंकून इतिहास रचला. त्यांनी जोश्ना चिन्नप्पा, अभय सिंग, वेलावन सेंथिल कुमार आणि अनाहत सिंग यांच्या कठोर परिश्रम, समर्पण आणि दृढनिश्चयाचे कौतुक केले आणि म्हणाले की या विजयामुळे देशातील तरुणांमध्ये स्क्वॅशची लोकप्रियता वाढेल'.
